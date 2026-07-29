Συναγερμός σε παραλία της Καβάλας: Εντοπίστηκε αντιαρματική νάρκη λίγα εκατοστά από την ακτή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην παραλία
Καρυανή του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα
, όταν εντοπίστηκε αντικείμενο που εκτιμάται ότι πρόκειται για αντιαρματική νάρκη
, σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από την ακτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιώτης ενημέρωσε τη Λιμενική
Αρχή Ελευθερών για την ύπαρξη του ύποπτου πυρομαχικού στην ακτογραμμή, κοντά στον οικισμό Καρυές. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες μετέβησαν στο σημείο για την πρώτη εκτίμηση της κατάστασης.
Το αντικείμενο εντοπίστηκε πάνω στον αμμώδη βυθό, σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από την ακτή, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η περιοχή αποτελεί δημοφιλή παραλία κατά τη θερινή περίοδο. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το πυρομαχικό βρίσκεται σε εκτεταμένη κατάσταση οξείδωσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί η επικινδυνότητά του. Για λόγους ασφαλείας, το σημείο επισημάνθηκε άμεσα ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση λουομένων και διερχόμενων πολιτών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημέρωσε την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία, η οποία ανέλαβε την αναγνώριση και την ασφαλή απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του πυρομαχικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.