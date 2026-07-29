Συναγερμός σε παραλία της Καβάλας: Εντοπίστηκε αντιαρματική νάρκη λίγα εκατοστά από την ακτή

Το πυρομαχικό, που βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε στον αμμώδη βυθό στην παραλία Καρυανή του Παγγαίου - Το σημείο αποκλείστηκε και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για την ασφαλή εξουδετέρωσή του