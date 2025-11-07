ΟΦΗ: Κέρδισε στο CAS, παίρνει πίσω τους τρεις βαθμούς - Η νέα βαθμολογία
Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή των Κρητικών για την υπόθεση Παπάζογλου, ανατρέποντας την ποινή αφαίρεσης βαθμών και επιστρέφοντας άμεσα το -3

To CAS έκανε δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ και οι τρεις βαθμοί της τιμωρίας για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου θα επιστραφούν στους Κρητικούς.

Στο Gazzetta διαβάσατε πριν μια εβδομάδα πως η Παρασκευή ήταν η «D-Day» για τους βαθμούς του ΟΦΗ για την υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου. Oι Κρητικοί προσέφυγαν στο CAS μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου για την άρση της αναστολής της τιμωρίας του διαιτητικού δικαστηρίου για την εφαρμογή του -3, με το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Διαιτητικό Δικαστήριο να δικαιώνει τον Όμιλο.

Μετά τη νομική νίκη του ΟΦΗ οι τρεις βαθμοί επιστρέφονται άμεσα στους Κρητικούς. Θυμίζουμε πως η κύρια προσφυγώ στα πολιτικά δικαστήρια θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την απόφαση του CAS να επιστρέψει τους τρεις βαθμούς στον ΟΦΗ:

ΠΑΟΚ 23
Ολυμπιακός 22
ΑΕΚ 19
Λεβαδειακός 15
Βόλος 15
Άρης 12
Κηφισιά 12
Παναθηναϊκός 12 *
Ατρόμητος 9
Παναιτωλικός 8
ΑΕΛ Novibet 7
Αστέρας AKTOR 6
ΟΦΗ 6 *
Πανσερραϊκός 5
*Ματς λιγότερο

Πηγή:www.gazzetta.gr

