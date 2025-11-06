Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε το logo των Νικς για να τρολάρει τον Μαμντάνι
Οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιώντας το σήμα της ιστορικής ομάδας, θύμισαν στους Νεοϋορκέζους ότι αυτός είναι ο... πρόεδρος τους, προκαλώντας όμως την αντίδραση της διοίκησης των Νικς
Ο Τζέιμς Ντόλαν, ιδιοκτήτης εδώ και πολλά χρόνια των Νιου Γιορκ Νικς (τους οποίους είχε αγοράσει ο πατέρας του Τσαρλ, εκ των ιδρυτών της HBO) δεν έχει κρύψει ότι είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.
«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Παντρεύτηκα στο Mar-a-Lago (το prive club στη Φλόριντα που είναι ιδιοκτησίας του Τραμπ). Είμαι μέλος του Mar-a-Lago και τον υποστηρίζω ως φίλος. Και δεν χρειάζεται να συμφωνείς με όλα όσα κάνει για να τον υποστηρίξεις. Και, παρεμπιπτόντως, είναι ο πρόεδρός μας, και δεν καταλαβαίνω αυτούς που εύχονται στον πρόεδρό μας να αποτύχει. Γιατί να ευχηθείς στον πρόεδρό σου να αποτύχει; Είναι σαν να εύχεσαι ο γαλατάς σου να φέρει ξινό γάλα.», είχε πει σε συνέντευξη του στο ESPN το 2018, αλλά για τον γνωστό επιχειρηματία η λεπτή κόκκινη γραμμή που δεν επιτρέπεται να περάσει κανείς είναι η οποιαδήποτε εμπλοκή των ομάδων που είναι ιδιοκτησία του (έχει πέραν των Νικς και τους Νιου Γιορκ Ρέιντζερς, ομάδα χόκεϊ επί πάγου, ενώ το 2019 πούλησε τους Νιου Γιορκ Λίμπερι, ομάδα του WNBA).
Ο ιδιόρρυθμος Ντόλαν, ο οποίος χρησιμοποίησε αναγνώρισης προσώπου στις εισόδους του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν για να απαγορεύσει την είσοδο σε δικηγόρους οπαδούς της ομάδας που τον είχαν μηνύσει, τις δύο τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της τεταμένης προεκλογικής περιόδου για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης (και της εν αγνοία του εμπλοκής των Νικς), αλλά με τις ενέργειες του φρόντισε να αποδείξει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν αλλάζει πολιτική.
Πριν από δύο εβδομάδες, ο θριαμβευτής των εκλογών Ζοχράν Μαμντάνι, είχε προβάλει ένα διαφημιστικό σποτ παραποιώντας το λογότυπο των Νικς το οποίο έγραφε «New York Zohran». Το σποτ έδινε την εντύπωση ότι η ομάδα τον υποστήριζε τον Mamdani, κάτι που δεν ίσχυε, με τον σύλλογο να ζητά να αποσυρθεί άμεσα.
Το βράδυ της Τρίτης, λίγα 24ωρα μετά τον θρίαμβο του Μαμντάνι, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία εικόνα με το λογότυπο των Νικς, όπου φαινόταν να κοροϊδεύει τον νέο δήμαρχο καθώς έγραφε «Ο Τραμπ είναι ο Πρόεδρός σας».
Η αντίδραση των Νικς ήταν και πάλι άμεση, καθώς επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο ζητώντας την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου ποστ, όπως και έγινε.
«Οι Νικς παραμένουν ουδέτεροι σε πολιτικά ζητήματα. Ελπίζουμε όλοι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι μας, είτε είναι νυν, είτε πρόσφατα εκλεγμένοι, να κάνουν εξαιρετική δουλειά στο αξίωμά τους.», σχολίασε εκπρόσωπος του συλλόγου, ενώ από την πλευρά του Λευκού Οίκου δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
“The Knicks want to make it clear that we do not endorse Mr. Mamdani for Mayor…We will pursue all legal remedies to enforce our rights”— New York Basketball (@NBA_NewYork) October 24, 2025
Knicks send Zohran cease & desist letter over logo pic.twitter.com/ZNCfQEYPvR
The Knicks reached out to the White House after it used their logo to mock NYC’s mayor-elect — the post was later deleted, per @FOS pic.twitter.com/6Oy9U0sFfF— NBACentral (@TheDunkCentral) November 5, 2025
