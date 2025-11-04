Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ξύλο στη Β' ΕΠΣΑ: Ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε μετά από κλωτσιά και μπουνιά σε αντιπάλους του - Βίντεο
Ξύλο στη Β' ΕΠΣΑ: Ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε μετά από κλωτσιά και μπουνιά σε αντιπάλους του - Βίντεο
Σύρραξη ξέσπασε σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος, όταν παίκτης κλώτσησε αντίπαλό του και στη συνέχεια απάντησε με μπουνιά, με αποτέλεσμα την αποβολή του
Άσχημες εικόνες και βίαια επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση του Αγίου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου για το πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣΑ, επισκιάζοντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι του αγώνα.
Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από μία μονομαχία κοντά στην πλάγια γραμμή. Αφού παίκτης των γηπεδούχων βρέθηκε στο έδαφος, αντίπαλός του φέρεται να τον κλώτσησε, κάτι που προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των παικτών του Αγίου Θωμά.
Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας παίκτης του Αγίου Θωμά όρμησε πάνω στον ποδοσφαιριστή που έριξε την κλωτσιά, με τον τελευταίο να απαντά με μπουνιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, ο οποίος έριξε τη μπουνιά, αποβλήθηκε από τον διαιτητή.
Δείτε το περιστατικό στο 7:52 του βίντεο:
