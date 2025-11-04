Κριστιάνο Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω» - «Θα παντρευτώ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Χθες (3/11) σε ένα άλλο απόσπασμα από τη συζήτηση, ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε για τη σύγκριση με τον Μέσι. «Λένε ότι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» ρώτησε. Στο οποίο ο Κριστιάνο απάντησε ξεκάθαρα και χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; ​​Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε επίσης για την πρόταση γάμου του στην Χεορχίνα Ροντρίγκες, την οποία υλοποίησε με τη βοήθεια των παιδιών του. «Δεν είμαι ρομαντικός τύπος... αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο!», είπε στον Πιρς Μόργκαν. Μάλιστα όρισε και ημερομηνία για τον γάμο: «Σχεδιάζαμε να το κάνουμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο».Ο Πιρς Μόργκαν ανέφερε ότι ο Κριστιάνο ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έγινε δισεκατομμυριούχος και ήθελε να μάθει πώς ένιωσε όταν έφτασε σε αυτό το ορόσημο.«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε. Έτσι ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν απλώς θέμα χρόνου. Ένιωθα πολύ χαρούμενη. Είναι σαν όταν κερδίζεις μια Χρυσή Μπάλα, επειδή θέτεις τους δικούς σου στόχους. Έτσι, στα 39 μου, έφτασα σε αυτόν τον αριθμό. Και, ειλικρινά, ένιωσα πολύ περήφανος», δήλωσε ο Πορτογάλος σταρ και πρόσθεσε:«Δεν είναι ότι έχω εμμονή με τα χρήματα. Νομίζω ότι τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Αλλά όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν πλέον σημασία, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να έχεις περισσότερα επειδή είμαστε άνθρωποι και ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Υπάρχει κάτι που έμαθα εκείνη την περίοδο: ότι τα οικονομικά είναι σημαντικά, ότι τα χρήματα είναι σημαντικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά από αυτό», συνέχισε.«Σημαίνει πολλά για σένα να είσαι ο μόνος δισεκατομμυριούχος παίκτης;» τον ρώτησε ο Πιρς Μόργκαν.«Λοιπόν, δεν με εκπλήσσει πολύ, γιατί αν μιλάμε για την ιστορία του ποδοσφαίρου, μπορείτε να με πείτε αλαζόνα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Είναι κάτι που λέω πάντα και θα συνεχίσω να λέω. Αν κοιτάξετε όλα τα ρεκόρ στο ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο είναι εκεί, στην κορυφή της λίστας. Άρα είναι ένα ακόμη ρεκόρ».