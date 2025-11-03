Σοκ στη Σερβία: 44χρονος προπονητής κατέρρευσε και πέθανε την ώρα του αγώνα
SPORTS
Σερβία Θάνατος προπονητής Ραντνίτσκι

Σοκ στη Σερβία: 44χρονος προπονητής κατέρρευσε και πέθανε την ώρα του αγώνα

Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο συλλόγων, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν και ο  44χρονος Μλάντεν Ζίζοβιτς έφυγε από τη ζωή

Σοκ στη Σερβία: 44χρονος προπονητής κατέρρευσε και πέθανε την ώρα του αγώνα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Σερβίας ο αιφνίδιος θάνατος του Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητή της Ράντνιτσκι 1923, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μλάντοστ Λουτσάνι, για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο 20ό λεπτό, όταν ο 44χρονος τεχνικός αισθάνθηκε αδιαθεσία κοντά στον πάγκο της ομάδας του. Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο συλλόγων, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν. Ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι δεν είχε καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Το παιχνίδι διεκόπη αμέσως, με τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές να παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις δραματικές σκηνές στον αγωνιστικό χώρο και να ξεσπούν σε λυγμούς.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στη Ράντνιτσκι μόλις πριν από δέκα ημέρες, ενώ στο παρελθόν υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.



Κλείσιμο

Γεννημένος στις 27 Δεκεμβρίου 1980 στη Ρογκατίτσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο Ζίζοβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τη Ράντνικ Μπιέλινα, προτού αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της περιοχής όπως οι Ρούνταρ Ούγκλιεβικ, Ζρίνσκι Μόσταρ, Τίρανα, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Μλάντοστ Ρογκατίτσα.

Το 2008 φόρεσε τέσσερις φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

Μετά το τέλος της ενεργής του δράσης, πέρασε στους πάγκους, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα από τη Ράντνικ Μπιέλινα (2017–2019). Ακολούθησαν οι Ζρίνσκι Μόσταρ (2019–2020), Σλομπόντα Τούζλα (2021–2022) και Μπόρατς Μπάνια Λούκα, αφήνοντας παντού θετικές εντυπώσεις για τον επαγγελματισμό και τη μεθοδικότητά του.

Ειδήσεις σήμερα:

ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων

«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές

Αμερικανοί συνταξιούχοι έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση - Οι 10 λόγοι που επιλέγουν τη χώρα μας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης