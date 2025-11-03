Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Σοκ στη Σερβία: 44χρονος προπονητής κατέρρευσε και πέθανε την ώρα του αγώνα
Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο συλλόγων, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν και ο 44χρονος Μλάντεν Ζίζοβιτς έφυγε από τη ζωή
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο 20ό λεπτό, όταν ο 44χρονος τεχνικός αισθάνθηκε αδιαθεσία κοντά στον πάγκο της ομάδας του. Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο συλλόγων, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν. Ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι δεν είχε καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.
Το παιχνίδι διεκόπη αμέσως, με τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές να παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις δραματικές σκηνές στον αγωνιστικό χώρο και να ξεσπούν σε λυγμούς.
Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στη Ράντνιτσκι μόλις πριν από δέκα ημέρες, ενώ στο παρελθόν υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.
Tragedija: Preminuo Mladen Žižović https://t.co/eVFqqVykSi #MladostLučani #RadničkiKragujevac #MozzartBetSuperliga #MladenŽižović— Mozzart Sport (@MozzartSport) November 3, 2025
Γεννημένος στις 27 Δεκεμβρίου 1980 στη Ρογκατίτσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο Ζίζοβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τη Ράντνικ Μπιέλινα, προτού αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της περιοχής όπως οι Ρούνταρ Ούγκλιεβικ, Ζρίνσκι Μόσταρ, Τίρανα, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Μλάντοστ Ρογκατίτσα.
Το 2008 φόρεσε τέσσερις φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
