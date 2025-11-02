Μόνιμα στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός - Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, γκέλαρε ο Παναθηναϊκός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Αν και αγχώθηκε στο φινάλε ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη κόντρα στον Άρη με σκορ 2-1. Οι ερυθρόλευκοι αν και δεν έκαναν καλό πρώτο μέρος δεν απειλήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς.

Ευτύχησαν δε με ατομική ενέργεια και τελείωμα του Ποντένσε να προηγηθούν στο 49' και στο 60' ο Ταρέμι έγραψε το 2-0. Εκεί όπου όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο βράδυ ο Μάνσα άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού «γκρέμισε» στο 73' τον Σούντμπεργκ μέσα στην περιοχή και ως τελευταίος παίκτης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και «χάρισε» πέναλτι στον Άρη.

Ο Μορόν το μετέτρεψε σε γκολ στο 74' αλλά ο Άρης παρά την πίεση και τις ευκαιρίες που είχε δεν πήρε βαθμό στο Καραϊσκάκη.

Στο Πανθεσσαλικό ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Από την άλλη ο Βόλος σκόραρε στο 23' με κεφαλιά του πρώην «πράσινου» Λάμπρου και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν συνεχώς στα καρέ του Βόλου αλλά ο Ισπανός τεχνικός «χρεώθηκε» με την πρώτη του ήττα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟ έχασε και άλλο έδαφος αφού σε 8 αγώνες έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και αυτή ήταν η 2η του ήττα! Οι πράσινοι έχασαν για 2η φορά φέτος στο Πανθεσσαλικό αφού εκεί είχαν «υποταχθεί» και στην Κηφισιά.





ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2



Νίκη τετράδας για τον Λεβαδειακό στην Λάρισα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ Novibet η οποία ψάχνει ακόμα την αγωνιστική της ταυτότητα μετά την αντικατάσταση του Πετράκη από τον Μαλεζά.



Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 17' με κεφαλιά του Πεντρόσο. Στο 45+1' ο Πασάς είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά το ανάποδο ψαλίδι του σταμάτησε στην ρίζα του δοκαριού!



Στο 52' η ΑΕΛ είχε και 2ο δοκάρι πάλι με τον Πασά (κεφαλιά) αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα έως το φινάλε του αγώνα. Αντίθετα στο 90+7' ο Συμελίδης έσπρωξε τη μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία της ΑΕΛ για το 0-2.

Δίκαιη νίκη για την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» μέσα σε πέντε λεπτά το ματς, με τον Ατρόμητο να συνεχίζει να ψάχνει την αγωνιστική του ταυτότητα.

Ο Παντελίδης έγραψε το 0-1 στο 52' και ο Αντονίσε έκανε το 0-2 στο 57'. Ο Τσαντίλας μείωσε στο 80' αλλά ο Ατρόμητος πίεσε αλλά δεν βρήκε άλλο γκολ.

Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός-Άρης 2-1

ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0

17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ

1. ΠΑΟΚ 23

2. Ολυμπιακός 22

3. ΑΕΚ 19

4. Λεβαδειακός 15

5. Βόλος 15

6. Άρης 12

7. Κηφισιά 12

8. Παναθηναϊκός 12

9. Ατρόμητος 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας Τρίπολης 3

