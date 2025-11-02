Μόνιμα στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός - Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, γκέλαρε ο Παναθηναϊκός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Μόνιμα στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός - Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, γκέλαρε ο Παναθηναϊκός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» 5-0 τον Πανσερραϊκό, ο Ολυμπιακός 2-1 τον Άρη - Ο σπουδαίος Βόλος κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ γλίτωσε την ήττα στις καθυστερήσεις κόντρα στον Παναιτωλικό - Διπλό τετράδας για τον Λεβαδειακό
Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 μετά και την 9η αγωνιστική.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 5-0 στις Σέρρες του Πανσερραϊκού και παρέμεινε μόνος πρώτος. Τον ΠΑΟΚ ακολουθεί στο -1 ο Ολυμπιακός ο οποίος κέρδισε 2-1 τον Άρη το Σάββατο, όταν και πέρασε προσωρινά στην κορυφή.
Η ΑΕΚ με γκολ στις καθυστερήσεις επέστρεψε στις νίκες (1-0 τον Παναιτωλικό) μετά τις δύο ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός το Σάββατο ηττήθηκε 1-0 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και είναι στο -11 από την κορυφή (έχοντας πάντα ένα παιχνίδι λιγότερο).
Ο Βόλος αλλά και ο Λεβαδειακός (2-0 την ΑΕΛ) συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και να είναι σε τροχιά πλέι οφ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ.
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν μετατρέψει και φέτος το Δημοτικό Στάδιο Σερρών σε μια μικρή Τούμπα με τους πρωτοπόρους της Super League 1 να φτάνουν σε μια άνετη επικράτηση.
Ο Δικέφαλος στην πρώτη του επίθεση άνοιξε το σκορ όταν από το γύρισμα Ντεσπόντοφ μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί κι ο Καρασαλίδης πέτυχε το αυτογκόλ και έκαναν το...2χ2 στο 16' όταν από το γύρισμα του Τέιλορ ο Οζντόεφ με δυνατό σουτ πέτυχε το 0-2. Στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν κακός, ο ΠΑΟΚ φλύαρος και λίγο έλειψε να το πληρώσει όταν στο 45' ο Μάρας εκμεταλλεύτηκε την αδράνει της άμυνας, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.
Στο πρώτο τέταρτο του Β' ημιχρόνου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι, είχαν κάποιες στιγμές με τον Μάρας, όμως δεν βρήκαν το γκολ και στο τελευταίο τέταρτο ήρθε το ξέσπασμα του ΠΑΟΚ. Ο Οζντόεφ στο 73', ο Γιακουμάκης στο 81' και ο Μπιάνκο (με τρομερό σουτ) στο 89' έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας τους που για μία ακόμη εβδομάδα παρέμεινε στην κορυφή.
ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0
Δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αλλά έστω και στις καθυστερήσεις βρήκε τον τρόπο να κερδίσει τον Παναιτωλικό. Ο Πινέδα σκόραρε στο 90+2' και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και η ηρεμία επέστρεψε.
Η ΑΕΚ είχε δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα και τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Αγρινιώτες. Δεν εντυπωσίασε με την εμφάνιση της αλλά κέρδισε δίκαια.
Η Ένωση είχε δοκάρι με τον Ζοάο Μάριο στο 49' και στο 78' είδε τον διαιτητή να ακυρώνει μέσω VAR γκολ του Γιόβιτς για επιθετικό φάουλ του Σέρβου.
Ολυμπιακός - Άρης 2-1
Αν και αγχώθηκε στο φινάλε ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη κόντρα στον Άρη με σκορ 2-1. Οι ερυθρόλευκοι αν και δεν έκαναν καλό πρώτο μέρος δεν απειλήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς.
Ευτύχησαν δε με ατομική ενέργεια και τελείωμα του Ποντένσε να προηγηθούν στο 49' και στο 60' ο Ταρέμι έγραψε το 2-0. Εκεί όπου όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο βράδυ ο Μάνσα άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα.
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού «γκρέμισε» στο 73' τον Σούντμπεργκ μέσα στην περιοχή και ως τελευταίος παίκτης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και «χάρισε» πέναλτι στον Άρη.
Ο Μορόν το μετέτρεψε σε γκολ στο 74' αλλά ο Άρης παρά την πίεση και τις ευκαιρίες που είχε δεν πήρε βαθμό στο Καραϊσκάκη.
Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
Στο Πανθεσσαλικό ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Από την άλλη ο Βόλος σκόραρε στο 23' με κεφαλιά του πρώην «πράσινου» Λάμπρου και πήρε τους τρεις βαθμούς.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν συνεχώς στα καρέ του Βόλου αλλά ο Ισπανός τεχνικός «χρεώθηκε» με την πρώτη του ήττα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
Ο ΠΑΟ έχασε και άλλο έδαφος αφού σε 8 αγώνες έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και αυτή ήταν η 2η του ήττα! Οι πράσινοι έχασαν για 2η φορά φέτος στο Πανθεσσαλικό αφού εκεί είχαν «υποταχθεί» και στην Κηφισιά.
Από την άλλη ο Βόλος συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έφτασε στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα.
ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2
Νίκη τετράδας για τον Λεβαδειακό στην Λάρισα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ Novibet η οποία ψάχνει ακόμα την αγωνιστική της ταυτότητα μετά την αντικατάσταση του Πετράκη από τον Μαλεζά.
Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 17' με κεφαλιά του Πεντρόσο. Στο 45+1' ο Πασάς είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά το ανάποδο ψαλίδι του σταμάτησε στην ρίζα του δοκαριού!
Στο 52' η ΑΕΛ είχε και 2ο δοκάρι πάλι με τον Πασά (κεφαλιά) αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα έως το φινάλε του αγώνα. Αντίθετα στο 90+7' ο Συμελίδης έσπρωξε τη μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία της ΑΕΛ για το 0-2.
Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
Δίκαιη νίκη για την Κηφισιά στο Περιστέρι.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» μέσα σε πέντε λεπτά το ματς, με τον Ατρόμητο να συνεχίζει να ψάχνει την αγωνιστική του ταυτότητα.
Ο Παντελίδης έγραψε το 0-1 στο 52' και ο Αντονίσε έκανε το 0-2 στο 57'. Ο Τσαντίλας μείωσε στο 80' αλλά ο Ατρόμητος πίεσε αλλά δεν βρήκε άλλο γκολ.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (9η)
Σάββατο (1/11)
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1
Κυριακή (2/11)
ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα (3/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Η Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 23
2. Ολυμπιακός 22
3. ΑΕΚ 19
4. Λεβαδειακός 15
5. Βόλος 15
6. Άρης 12
7. Κηφισιά 12
8. Παναθηναϊκός 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας Τρίπολης 3
*Ο ΟΦΗ έχει 7 αγώνες, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν 8.
Η επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο (8/11)
17:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ
Κυριακή (9/11)
15:00 Άρης-Αστέρας Τρίπολης
15:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός
17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός
17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ
19:00 Ατρόμητος-Βόλος
21:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
