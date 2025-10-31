Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη αντιμετωπίζε την Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας
Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4.
Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (22:15, Cosmote Sport 2).
Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (22:15, Cosmote Sport 2).
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Μονακό - Παναθηναϊκός (20:00, Nova Sports 4)
- Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Nova Sports prime)
- Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 6)
- Σπόρτινγκ - Αλβέρκα (22:15, Cosmote Sport 2)
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα