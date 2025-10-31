Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
SPORTS
Μονακό Παναθηναϊκός Αθλητικές μεταδόσεις Ολυμπιακός Χάποελ Τελ Αβιβ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη αντιμετωπίζε την Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4.

Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην Αλβέρκα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (22:15, Cosmote Sport 2).

  • Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Μονακό - Παναθηναϊκός (20:00, Nova Sports 4)
  • Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Nova Sports prime)
  • Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 6)
  • Σπόρτινγκ - Αλβέρκα (22:15, Cosmote Sport 2)


Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία

«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης