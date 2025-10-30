Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ έχει ήδη την πρώτη του Lamborghini... σε ηλικία μόλις 15 ετών!
Ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram με τη λευκή Lamborghini Urus S, γράφοντας «Το πρώτο μου αυτοκίνητο»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ο πρωτότοκος γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, φαίνεται πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του όσον αφορά την αγάπη για τα πολυτελή και γρήγορα αυτοκίνητα. Και μάλιστα, το κάνει σε πολύ μικρή ηλικία.
Στα μόλις 15 του χρόνια, ο νεαρός Ρονάλντο απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου ποζάρει μπροστά σε μια εκθαμβωτική, λευκή Lamborghini Urus S. Το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση ήταν λακωνικό: "First car" (Το πρώτο μου αυτοκίνητο).
Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο οποίος απέκτησε ως πρώτο του αυτοκίνητο ένα Audi S3 όταν ήδη αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Τζούνιορ ξεκινάει με ένα μοντέλο που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο.
«Κληρονομιά» από τον πατέρα
Το συγκεκριμένο μοντέλο Urus S, το οποίο κυκλοφόρησε πριν τις αισθητικές αλλαγές του 2025, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ένα από τα πολλά πολυτελή αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο πατέρας του, Κριστιάνο Ρονάλντο, και αποφάσισε να το παραχωρήσει στον γιο του ως μια μεγάλη έκπληξη.
Η αξία του μοντέλου είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς πριν από τρία χρόνια ξεκινούσε από τα 265.000 ευρώ και διαθέτει έναν κινητήρα V8 twin-turbo, ικανό να αποδώσει 650 ίππους. Το θηριώδες αυτό SUV, βάρους 2,3 τόνων, επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να φτάσει τα 305 χλμ./ώρα.
Περιορισμοί στην οδήγηση
Προφανώς, ένα τέτοιο όχημα είναι «υπερβολικό» για έναν 15χρονο. Ωστόσο, ο νεαρός Ρονάλντο θα πρέπει να περιμένει για να το απολαύσει πλήρως, καθώς στη Σαουδική Αραβία, όπου διαμένει η οικογένεια, η νόμιμη ηλικία για απόκτηση πλήρους άδειας οδήγησης είναι τα 18 έτη.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ θα μπορεί να ξεκινήσει την οδήγηση από τα 17 του χρόνια με μια προσωρινή άδεια εκμάθησης, η οποία επιβάλλει περιορισμούς και φυσικά την επίβλεψη ενός ενήλικα – πιθανώς του διάσημου πατέρα του.
