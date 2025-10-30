Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Γιουβέντους: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2026 ο Σπαλέτι
Γιουβέντους: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2026 ο Σπαλέτι
Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους - Το συμβόλαιο του είναι οχτάμηνο αλλά εάν η ομάδα προκριθεί στο Champions League θα επεκταθεί για δύο χρόνια
Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γιουβέντους ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.
Ο 60χρονος τεχνικός συμφώνησε σε όλα και υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 με τη «Μεγάλη Κυρία». Εάν βέβαια η Γιουβέντους προκριθεί στο Champions League (2026-27) το συμβόλαιό του θα επεκταθεί για δύο έτη.
Η Γιουβέντους τον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και θα αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Τούντορ.
Έως τον Ιούνιο του 2025 ήταν προπονητής στην Εθνική Ιταλίας ενώ το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Νάπολι. Στην Ιταλία μεταξύ άλλων έχει προπονήσει την Ίντερ, την Ουντινέζε, την Ρόμα, την Σαμπντόρια και την Έμπολι.
