Γιουβέντους: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2026 ο Σπαλέτι
SPORTS
Λουτσιάνο Σπαλέτι Γιουβέντους

Γιουβέντους: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2026 ο Σπαλέτι

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους - Το συμβόλαιο του είναι οχτάμηνο αλλά εάν η ομάδα προκριθεί στο Champions League θα επεκταθεί για δύο χρόνια

Γιουβέντους: Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2026 ο Σπαλέτι
4 ΣΧΟΛΙΑ
Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γιουβέντους ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. 

Ο 60χρονος τεχνικός συμφώνησε σε όλα και υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 με τη «Μεγάλη Κυρία».  Εάν βέβαια η Γιουβέντους προκριθεί στο Champions League (2026-27) το συμβόλαιό του θα επεκταθεί για δύο έτη. 

Η Γιουβέντους τον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και θα αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Τούντορ. 

Έως τον Ιούνιο του 2025 ήταν προπονητής στην Εθνική Ιταλίας ενώ το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Νάπολι. Στην Ιταλία μεταξύ άλλων έχει προπονήσει την Ίντερ, την Ουντινέζε, την Ρόμα, την Σαμπντόρια και την Έμπολι. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Juventus (@juventus)




Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης