Πρόστιμο της Euroleague στον Αταμάν για περιστατικά ασέβειας εναντίον των διαιτητών
H Euroleague τιμώρησε τον Έργκιν Άταμαν με πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές στο ματς με τη Βίρτους
Ο Εργκίν Αταμάν είχε αποβληθεί στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους και την ήττα των πράσινων στη Μπολόνια.
Η Euroleague τιμώρησε τη συμπεριφορά του Τούρκου προπονητή και του επέβαλε πρόστιμο 8.000 ευρώ.
Απόψε το τριφύλλι υποδέχεται τη Μακάμπι στο «Telekom Center Athens» για τη Euroleague, ενώ στις 31 Οκτώβρη δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, θέλοντας να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση για τον Άταμαν
«Ο κ. Έργκιν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»
