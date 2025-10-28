Πρόστιμο της Euroleague στον Αταμάν για περιστατικά ασέβειας εναντίον των διαιτητών

H Euroleague τιμώρησε τον Έργκιν Άταμαν με πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές στο ματς με τη Βίρτους