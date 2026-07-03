Η πολυτελής ζωή των απατεώνων που παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, πόζαραν με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια

Μέλος της σπείρας με χιλιάδες ευρώ στην αγκαλιά του

Χρυσές λίρες

Στη συνέχεια μετέβαιναν στα σπίτια, απ’ όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε συχνές αλλαγές της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» και των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των 1.600.000 ευρώ.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.