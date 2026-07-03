Η πολυτελής ζωή των απατεώνων που παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, πόζαραν με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια
Η πολυτελής ζωή των απατεώνων που παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, πόζαραν με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια
Πώς δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Το ελληνικό FBI προχώρησε σε επτά συλλήψεις - Βρέθηκαν αποκόμματα από τηλεφωνικούς καταλόγους από τους οποίους οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψήφιων θυμάτων
«Ζωή και κότα» την περνούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές καταφέρνοντας να αποκομίσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
Σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους, φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν με χρυσές λίρες, με δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με πανάκριβα ρολόγια.
Παράλληλα βρέθηκαν και αποκόμματα τηλεφωνικών καταλόγων από τους οποίους οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψήφιων θυμάτων.
Η δράση τους αποδομήθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έγινε την περασμένη Τετάρτη (1/7) στο Ζεφύρι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από συνδυαστική μελέτη των δεδομένων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους.
Σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους, φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν με χρυσές λίρες, με δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με πανάκριβα ρολόγια.
Παράλληλα βρέθηκαν και αποκόμματα τηλεφωνικών καταλόγων από τους οποίους οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψήφιων θυμάτων.
Η δράση τους αποδομήθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έγινε την περασμένη Τετάρτη (1/7) στο Ζεφύρι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Επτά συλλήψειςΓια την υπόθεση συνελήφθησαν επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από συνδυαστική μελέτη των δεδομένων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους.
Στη συνέχεια μετέβαιναν στα σπίτια, απ’ όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.
Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.
Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.
Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε συχνές αλλαγές της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» και των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.
Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των 1.600.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.
Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.
Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.
Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε συχνές αλλαγές της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» και των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.
Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των 1.600.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.
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