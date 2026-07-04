Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Μουντιάλ 2026: Αρχίζει η φάση των «16» με τη δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη και το Καναδάς-Μαρόκο
Μουντιάλ 2026: Αρχίζει η φάση των «16» με τη δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη και το Καναδάς-Μαρόκο
Στο σημερινό πρόγραμμα, το πρώτο ματς της ημέρας έχει ώρα έναρξης στις 20:00
Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026αρχίζει το βράδυ του Σαββάτου (4/7) και συνεχίζεται τις πρώτες ώρες της Κυριακής (5/7), με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.
Στις 20:00 ο συνδιοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς, αντιμετωπίζει το Μαρόκο ενώ στις 00:00 μπαίνει στη μάχη η δευτεραθλήτρια κόσμου Γαλλία, με την παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκει στο δρόμο της προς τα προημιτελικά την Παραγουάη, η οποία προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στην Γερμανία.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
20:00 Καναδάς – Μαρόκο / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
00:00 Παραγουάη – Γαλλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Στις 20:00 ο συνδιοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς, αντιμετωπίζει το Μαρόκο ενώ στις 00:00 μπαίνει στη μάχη η δευτεραθλήτρια κόσμου Γαλλία, με την παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκει στο δρόμο της προς τα προημιτελικά την Παραγουάη, η οποία προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στην Γερμανία.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
To πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα
20:00 Καναδάς – Μαρόκο / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
00:00 Παραγουάη – Γαλλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα