Μουντιάλ 2026: Αρχίζει η φάση των «16» με τη δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη και το Καναδάς-Μαρόκο
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Γαλλία Μαρόκο Παραγουάη Καναδάς

Μουντιάλ 2026: Αρχίζει η φάση των «16» με τη δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη και το Καναδάς-Μαρόκο

Στο σημερινό πρόγραμμα, το πρώτο ματς της ημέρας έχει ώρα έναρξης στις 20:00

Μουντιάλ 2026: Αρχίζει η φάση των «16» με τη δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη και το Καναδάς-Μαρόκο
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Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026αρχίζει το βράδυ του Σαββάτου (4/7) και συνεχίζεται τις πρώτες ώρες της Κυριακής (5/7), με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Στις 20:00 ο συνδιοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς, αντιμετωπίζει το Μαρόκο ενώ στις 00:00 μπαίνει στη μάχη η δευτεραθλήτρια κόσμου Γαλλία, με την παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκει στο δρόμο της προς τα προημιτελικά την Παραγουάη, η οποία προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στην Γερμανία.


To πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

20:00 Καναδάς – Μαρόκο / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

00:00 Παραγουάη – Γαλλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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