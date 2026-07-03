Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη, «δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε ο γιος του
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη, «δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε ο γιος του
Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρώων, που πέθανε σε ηλικία 75 ετών ύστερα από προβλήματα υγείας
Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, τελέστηκε η κηδεία του ιδρυτή της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη. Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί στις 13:30 ενώ πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών βρέθηκαν από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας για να τον αποχαιρετήσουν.
Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδεψαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία εν μέσω χειροκροτημάτων.
Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή από τον θετό γιο του Μάριο Γεωργιάδη. Αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, όταν νόσησε με Covid-19 το 2021.
«Στον πατέρα μου, τον Πρόεδρο για πολλούς, σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος πατέρας. Τεράστια παρακαταθήκη, τεράστιο κενό για την οικογένειά μας. Να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε και όσοι έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο του. Δεν έχω σταματήσει να είμαι πολιτικά ενεργός ποτέ. Θα κάτσω να σκεφτώ, να πενθήσω και θα πάρω τις αποφάσεις μου» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Μετά το τέλος της κηδείας του Βασίλη Λεβέντη, ο αδερφός του Γιώργος μίλησε για τον «αγωνιστή» που είχε αφιερώσει τη ζωή του στις ιδέες του.
«Έφυγε ο μικρότερος αδερφός μου ο οποίος υπήρξε πραγματικά ένας αγωνιστής. Αφιέρωσε τη ζωή του στις ιδέες του, ενώ μπορούσε να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Αφιερώθηκε στην πολιτική. Δεν πήγε στην πολιτική για να πλουτίσει και να δοξαστεί. Μπήκε για να προσφέρει. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό που ήθελε» είπε ο Γιώργος Λεβέντης.
Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδεψαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία εν μέσω χειροκροτημάτων.
Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή από τον θετό γιο του Μάριο Γεωργιάδη. Αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, όταν νόσησε με Covid-19 το 2021.
«Θα πενθήσω και θα πάρω τις αποφάσεις μου» είπε ο γιος τουΜετά το τέλος της κηδείας, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει την πολιτική δράση του πατέρα του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι πολιτικά ενεργός, ωστόσο θα πάρει τον χρόνο του για να πενθήσει για τον πατέρα του και θα σκεφτεί πώς θα συνεχίσει.
«Στον πατέρα μου, τον Πρόεδρο για πολλούς, σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος πατέρας. Τεράστια παρακαταθήκη, τεράστιο κενό για την οικογένειά μας. Να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε και όσοι έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο του. Δεν έχω σταματήσει να είμαι πολιτικά ενεργός ποτέ. Θα κάτσω να σκεφτώ, να πενθήσω και θα πάρω τις αποφάσεις μου» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Μετά το τέλος της κηδείας του Βασίλη Λεβέντη, ο αδερφός του Γιώργος μίλησε για τον «αγωνιστή» που είχε αφιερώσει τη ζωή του στις ιδέες του.
Γιώργος Λεβέντης: Ο αδερφός μου ήταν αγωνιστής
«Έφυγε ο μικρότερος αδερφός μου ο οποίος υπήρξε πραγματικά ένας αγωνιστής. Αφιέρωσε τη ζωή του στις ιδέες του, ενώ μπορούσε να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Αφιερώθηκε στην πολιτική. Δεν πήγε στην πολιτική για να πλουτίσει και να δοξαστεί. Μπήκε για να προσφέρει. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό που ήθελε» είπε ο Γιώργος Λεβέντης.
Μάριος Γεωργιάδης: «Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για μένα»Με συγκινητικά λόγια, μίλησε ο γιος του Βασίλη Λεβέντη για τον πατέρα του. Μπορεί να μην ήταν βιολογικός του γιος, ο Μάριος Γεωργιάδης, αλλά όπως τόνισε ήταν «παραπάνω από βιολογικός πατέρας για μένα».
«Αυτό που λέω πάντα και αυτό που θα λέω πάντα και αυτό που οφείλω να λέω, είναι ότι μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για μένα, ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε χαρακτηριστικά.
Αγνό άνθρωπο χαρακτήρισε ο Σπύρος Μπιμπίλας τον Βασίλη Λεβέντη. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ένιωσε την ανάγκη να παρευρεθεί στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ήταν κάποτε εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου» ενώ άφησε αιχμές για τις απουσίες βουλευτών.
Μπιμπίλας: «Και άλλοι βουλευτές έπρεπε να είναι εδώ»
Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε: «Πολύ αγνός άνθρωπος, με όνειρα για μια καλύτερη Ελλάδα. Που πολλοί τον λοιδορούσαν άδικα. Και επειδή του είχα συμπαρασταθεί κάποιες φορές και μου είχε δηλώσει πολύ την αγάπη του και την συμπάθεια του για το έργο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι εδώ. Και νομίζω και άλλοι βουλευτές έπρεπε να είναι εδώ γιατί ήταν κάποτε εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου».
Συγκινητικά λόγια χρησιμοποίησε ο γιος του Βασίλη Λεβέντη κατά τον επικήδειο που εκφώνησε για τον πατέρα του. Ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε πως ο Βασίλης Λεβέντης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε από τον γιο του να κρατήσει ζωντανές τις ιδέες που υπηρέτησε όλα τα χρόνια της πολιτικής του καριέρας. Ο Μάριος Γεωργιάδης σημειώσει πως θα προσπαθήσει να υπηρετήσει τις αξίες που του δίδαξε ο πατέρας του.
Ο γιος του θα συνεχίσει τη δράση του πατέρα του
Συγκεκριμένα, είπε: «Λίγο πριν φύγει μου άφησε μια τελευταία παρακαταθήκη. Μου ζήτησε να κρατήσω ζωντανό, αυτό για το οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή. Να συνεχίσω την προσπάθειά του να μην χαθούν οι ιδέες του, οι αξίες του και ό,τι υπηρέτησε με τόσο πάθος σε όλη του τη ζωή. Και εγώ αυτό δεν το είδα σαν εντολή, το είδα ως τη μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να δείξει ένας πατέρας στον γιο του. Σήμερα, εδώ, μπροστά του και μπροστά στην οικογένειά μου και σε όλους σε σας, θα του δώσω μια ακόμη υπόσχεση. Θα προσπαθήσω να υπηρετήσω τις αξίες που μου δίδαξε. Για πολλούς από εσάς, ήταν και θα παραμείνει ο Πρόεδρος, για μένα ήταν και θα είναι πάντα ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και με έκανε αυτό που είμαι. Σήμερα, δεν αποχαιρετώ έναν πατέρα, αποχαιρετώ έναν σπουδαίο άνθρωπο».
Λίγο πριν «κλείσει» τον επικήδειό του, ο Μάριος Γεωργιάδης, απευθύνθηκε στα παιδιά του λέγοντάς τους: «Θέλω να πω στα παιδιά μου, να θυμάστε τον παππού σας όχι επειδή είναι Πρόεδρος, όχι επειδή μπήκε στη Βουλή, όχι επειδή τον θεωρούσαν σοφό, αλλά επειδή έζησε μια ζωή με αξιοπρέπεια, με συνέπεια και με θάρρος. Επειδή δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτά που πίστευε. Ακόμα και όταν του έλεγαν να τα παρατήσει. Εκείνος συνέχιζε. Μπορεί να έκανε λάθη, όλοι μας κάνουμε λάθη, αλλά ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές του και αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που σας αφήνει και εύχομαι να την κρατήσετε στη ζωή σας και να τον θυμάστε πάντα έτσι. Σας αγαπούσε πάρα πολύ».
Ποιος ήταν ο Βασίλης ΛεβέντηςΓεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά το 1951 και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική από το 1974, όταν και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μετά το 1981 διαφώνησε έντονα με την πορεία του κόμματος, καθώς θεώρησε ότι απομακρυνόταν από τις αρχικές του αρχές.
Ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων. Παράλληλα, ίδρυσε το τηλεοπτικό Κανάλι 67, μέσω του οποίου έγινε γνωστός, καθώς διατηρούσε προσωπική μεταμεσονύκτια εκπομπή, στην οποία μιλούσε ζωντανά με τηλεθεατές.
Το κόμμα του είχε συνεχή παρουσία, αλλά χαμηλά ποσοστά, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για περίπου δύο δεκαετίες. Η ανατροπή ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν συγκέντρωσε 3,43%. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή, εκλέγοντας 9 βουλευτές. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στις εκλογές του 2023.
Μετά την εκλογική ήττα του κόμματος και τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του με την Covid-19, είχε αποτραβηχτεί από τις δημόσιες εμφανίσεις.
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