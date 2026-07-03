Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη, «δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε ο γιος του

Μάριος Γεωργιάδης: «Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για μένα»



Μπιμπίλας: «Και άλλοι βουλευτές έπρεπε να είναι εδώ»



Ο γιος του θα συνεχίσει τη δράση του πατέρα του

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη και ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης

Ο αδερφός του Βασίλη Λεβέντη, Γιώργος, ομότιμος καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ

Η Βασιλική Θάνου

Ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο Γιάννης Δημαράς

Με συγκινητικά λόγια, μίλησε ο γιος του Βασίλη Λεβέντη για τον πατέρα του. Μπορεί να μην ήταν βιολογικός του γιος, ο Μάριος Γεωργιάδης, αλλά όπως τόνισε ήταν «παραπάνω από βιολογικός πατέρας για μένα».«Αυτό που λέω πάντα και αυτό που θα λέω πάντα και αυτό που οφείλω να λέω, είναι ότι μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Ο Βασίληςήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που» είπε χαρακτηριστικά.Αγνό άνθρωπο χαρακτήρισε ο Σπύρος Μπιμπίλας τον Βασίλη Λεβέντη. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ένιωσε την ανάγκη να παρευρεθεί στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ήταν κάποτε εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου» ενώ άφησε αιχμές για τις απουσίες βουλευτών.Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε: «Πολύ αγνός άνθρωπος, με όνειρα για μια καλύτερη Ελλάδα. ΠουΚαι επειδή του είχα συμπαρασταθεί κάποιες φορές και μου είχε δηλώσει πολύ την αγάπη του και την συμπάθεια του για το έργο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι εδώ. Και νομίζωγιατί ήταν κάποτε εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου».Συγκινητικά λόγια χρησιμοποίησε ο γιος του Βασίλη Λεβέντη κατά τον επικήδειο που εκφώνησε για τον πατέρα του. Ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε πως ο Βασίλης Λεβέντης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε από τον γιο του να κρατήσει ζωντανές τις ιδέες που υπηρέτησε όλα τα χρόνια της πολιτικής του καριέρας. Ο Μάριος Γεωργιάδης σημειώσει πως θα προσπαθήσει να υπηρετήσει τις αξίες που του δίδαξε ο πατέρας του.Συγκεκριμένα, είπε: «Λίγο πριν φύγειΜου ζήτησε να κρατήσω ζωντανό, αυτό για το οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή. Να συνεχίσω την προσπάθειά του να μην χαθούν οι ιδέες του, οι αξίες του και ό,τι υπηρέτησε με τόσο πάθος σε όλη του τη ζωή. Και εγώ αυτό δεν το είδα σαν εντολή, το είδα ωςΣήμερα, εδώ, μπροστά του και μπροστά στην οικογένειά μου και σε όλους σε σας, θα του δώσω μια ακόμη υπόσχεση.Για πολλούς από εσάς, ήταν και θα παραμείνει ο Πρόεδρος, για μένα ήταν και θα είναι πάντα ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και με έκανε αυτό που είμαι. Σήμερα, δεν αποχαιρετώ έναν πατέρα, αποχαιρετώ έναν σπουδαίο άνθρωπο».Λίγο πριν «κλείσει» τον επικήδειό του, ο Μάριος Γεωργιάδης, απευθύνθηκε στα παιδιά του λέγοντάς τους: «Θέλω να πω στα παιδιά μου, να θυμάστε τον παππού σας όχι επειδή είναι Πρόεδρος, όχι επειδή μπήκε στη Βουλή, όχι επειδή τον θεωρούσαν σοφό, αλλά επειδή έζησε μια ζωή με αξιοπρέπεια, με συνέπεια και με θάρρος.. Ακόμα και όταν του έλεγαν να τα παρατήσει. Εκείνος συνέχιζε. Μπορεί να έκανε λάθη, όλοι μας κάνουμε λάθη, αλλά ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές του και αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που σας αφήνει και εύχομαι να την κρατήσετε στη ζωή σας και να τον θυμάστε πάντα έτσι. Σας αγαπούσε πάρα πολύ».Γεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά το 1951 και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική από το 1974, όταν και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μετά το 1981 διαφώνησε έντονα με την πορεία του κόμματος, καθώς θεώρησε ότι απομακρυνόταν από τις αρχικές του αρχές.Ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων. Παράλληλα, ίδρυσε το τηλεοπτικό Κανάλι 67, μέσω του οποίου έγινε γνωστός, καθώς διατηρούσε προσωπική μεταμεσονύκτια εκπομπή, στην οποία μιλούσε ζωντανά με τηλεθεατές.Το κόμμα του είχε συνεχή παρουσία, αλλά χαμηλά ποσοστά, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για περίπου δύο δεκαετίες. Η ανατροπή ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν συγκέντρωσε 3,43%. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή, εκλέγοντας 9 βουλευτές. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στις εκλογές του 2023.Μετά την εκλογική ήττα του κόμματος και τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του με την Covid-19, είχε αποτραβηχτεί από τις δημόσιες εμφανίσεις.