Μουντιάλ 2026: H FIFA εξετάζει αλλαγή στην ώρα έναρξης του κρίσιμου αγώνα Αγγλία - Μεξικό, λόγω πιθανής κακοκαιρίας
Μουντιάλ 2026: H FIFA εξετάζει αλλαγή στην ώρα έναρξης του κρίσιμου αγώνα Αγγλία - Μεξικό, λόγω πιθανής κακοκαιρίας
Ακόμα και το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ο αγώνας έξι ώρες νωρίτερα, για τον κίνδυνο διακοπών από έντονα καιρικά φαινόμενα, συζητά η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Σε συζητήσεις για πιθανή αλλαγή της ώρας έναρξης της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και το Μεξικό για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται η FIFA, λόγω του κινδύνου διακοπών από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ο αγώνας στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Κυριακή στις 18:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Αγγλίας), ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η παγκόσμια ομοσπονδία δεν επιβεβαιώνει πλέον την αρχική ώρα διεξαγωγής.
Αιτία είναι οι ανησυχίες για τον καιρό και το ενδεχόμενο καταιγίδων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εξετάζεται η μεταφορά της σέντρας στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Μεξικού, δηλαδή στις 19:00 ώρα Βρετανίας, έξι ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσητική απόφαση, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) να αναφέρει στο Sky Sports News ότι καμία αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Η αρχική ώρα του παιχνιδιού είχε οδηγήσει τις αρχές στην Αγγλία να λάβουν ειδικά μέτρα, επιτρέποντας στις παμπ να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 5 τα ξημερώματα ώστε οι φίλαθλοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Οι προβληματισμοί της FIFA έρχονται μετά τα προβλήματα που προκάλεσε ο καιρός σε προηγούμενο παιχνίδι του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ, το οποίο καθυστέρησε λόγω έντονης βροχόπτωσης.
Ο αγώνας στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Κυριακή στις 18:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Αγγλίας), ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η παγκόσμια ομοσπονδία δεν επιβεβαιώνει πλέον την αρχική ώρα διεξαγωγής.
Αιτία είναι οι ανησυχίες για τον καιρό και το ενδεχόμενο καταιγίδων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εξετάζεται η μεταφορά της σέντρας στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Μεξικού, δηλαδή στις 19:00 ώρα Βρετανίας, έξι ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
Σενάριο για σέντρα έξι ώρες νωρίτερα
Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσητική απόφαση, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) να αναφέρει στο Sky Sports News ότι καμία αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Η αρχική ώρα του παιχνιδιού είχε οδηγήσει τις αρχές στην Αγγλία να λάβουν ειδικά μέτρα, επιτρέποντας στις παμπ να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 5 τα ξημερώματα ώστε οι φίλαθλοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Οι προβληματισμοί της FIFA έρχονται μετά τα προβλήματα που προκάλεσε ο καιρός σε προηγούμενο παιχνίδι του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ, το οποίο καθυστέρησε λόγω έντονης βροχόπτωσης.
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