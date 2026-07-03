Τέλος τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Λάιλς: Ο Καναδός θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς
SPORTS
Τρέι Λάιλς Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA

Τέλος τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Λάιλς: Ο Καναδός θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς

Ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Μάικλ Σκότο, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν κοντά στον Παναθηναϊκό

Τέλος τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Λάιλς: Ο Καναδός θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανατροπή στην υπόθεση του Τρέι Λάιλς ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη EuroLeague, αλλά στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Μάικλ Σκότο ο 29χρονος φόργουορντ συμφώνησε με τους «Λύκους» για μονοετές συμβόλαιο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της front line της ομάδας.

Ο Λάιλς είχε μείνει ελεύθερος μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης με βασική του επιθυμία να εξαντλήσει τις πιθανότητες επιστροφής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Παρότι υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, ο Καναδός επέλεξε τελικά να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Οι «πράσινοι» είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς ο Λάιλς αποτελούσε μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τις θέσεις των ψηλών.

Η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο ως πάουερ φόργουορντ όσο και ως σέντερ, σε συνδυασμό με το αξιόπιστο περιφερειακό του σουτ και την εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο, τον έκαναν να ξεχωρίζει ανάμεσα στους διαθέσιμους παίκτες της αγοράς.

Ο Λάιλς επιστρέφει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχοντας αγωνιστεί σε Τζαζ, Νάγκετς, Σπερς, Πίστονς και Κινγκς, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης