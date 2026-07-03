Μητσοτάκης: «Τέλος» στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, το μήνυμα για τους 150.000 δικαιούχους

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα