Μητσοτάκης: «Τέλος» στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, το μήνυμα για τους 150.000 δικαιούχους
Μητσοτάκης: «Τέλος» στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, το μήνυμα για τους 150.000 δικαιούχους
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα
«Ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά». Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις.
«Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι με τη νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες.
Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική συμβολή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
«Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν», σημειώνει χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να συνδέσει το οικονομικό αποτέλεσμα με συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές.
Ο πρωθυπουργός κλείνει την ανάρτησή του υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να «κλείνει παλιούς λογαριασμούς με το χθες και να ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο», επαναλαμβάνοντας το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για τη χρηματοδότηση μόνιμων παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών.
Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις.
«Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι με τη νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες.
Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική συμβολή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
«Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν», σημειώνει χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να συνδέσει το οικονομικό αποτέλεσμα με συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές.
Ο πρωθυπουργός κλείνει την ανάρτησή του υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να «κλείνει παλιούς λογαριασμούς με το χθες και να ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο», επαναλαμβάνοντας το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για τη χρηματοδότηση μόνιμων παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών.
Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:
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