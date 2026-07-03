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Το μεσημέρι του Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη με την Παολίνι για μια θέση στον 4ο γύρο του Wimbledon
Το μεσημέρι του Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη με την Παολίνι για μια θέση στον 4ο γύρο του Wimbledon
Ο αγώνας τους θα διεξαχθεί στο Court 3 και θα αρχίσει μετά τις 15:00 αφού τελειώσει το ματς Ζβάιντα-Ντε Μινόρ που προηγείται στο πρόγραμμα
Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει αύριο (4/7) να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στη φάση των «16» του Wimbledon.
Η κορυφαία Ελληνίδα, πάντως, δεν θα έχει εύκολο έργο, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τζάσμιν Παολίνι, φιναλίστ του 2024 και Νο.17 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο αγώνας τους θα διεξαχθεί στο Court 3 και θα αρχίσει αμέσως μετά το ματς Ζβάιντα-Ντε Μινόρ, που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο γήπεδο στις 13.00, άρα λογικά το πρώτο σερβίς θα γίνει μετά τις 15.00.
Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες πέντε φορές στο tour και η Μαρία προηγείται με 3-2, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα.
Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με Αλεξάντρα Ιάλα ή Ίγκα Σβιόντεκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Μαρία προκρίθηκε σε φάση «16» ήταν το 2022 στο Australian Open.
Η κορυφαία Ελληνίδα, πάντως, δεν θα έχει εύκολο έργο, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τζάσμιν Παολίνι, φιναλίστ του 2024 και Νο.17 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο αγώνας τους θα διεξαχθεί στο Court 3 και θα αρχίσει αμέσως μετά το ματς Ζβάιντα-Ντε Μινόρ, που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο γήπεδο στις 13.00, άρα λογικά το πρώτο σερβίς θα γίνει μετά τις 15.00.
Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες πέντε φορές στο tour και η Μαρία προηγείται με 3-2, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα.
Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με Αλεξάντρα Ιάλα ή Ίγκα Σβιόντεκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Μαρία προκρίθηκε σε φάση «16» ήταν το 2022 στο Australian Open.
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