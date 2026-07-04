Σπαρακτική σκηνή στο Μαϊάμι: Ο Nούνο Ντα Κόστα και ο γιος του κλαίνε μαζί μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή - Βίντεο
Σπαρακτική σκηνή στο Μαϊάμι: Ο Nούνο Ντα Κόστα και ο γιος του κλαίνε μαζί μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή - Βίντεο
Ο επιθετικός του Πράσινου Ακρωτηρίου μοιράστηκε μία συγκινητική στιγμή με τον μικρό γιο του μετά το τέλος της πορείας στο Μουντιάλ
Μία από τις πιο συγκινητικές εικόνες του Μουντιάλ 2026 εκτυλίχθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Αργεντινή στο Μαϊάμι.
Ο Νούνο Ντα Κόστα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια της διοργάνωσης, σε ένα ματς όπου το Πράσινο Ακρωτήριο πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Λίγο μετά τη λήξη, ο επιθετικός έζησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν αγκάλιασε τον γιο του και οι δυο τους ξέσπασαν σε κλάματα. Πατέρας και γιος έμειναν για αρκετή ώρα αγκαλιασμένοι, σε μία εικόνα που αποτύπωσε την ένταση, την απογοήτευση αλλά και την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
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Παρά την πικρία του αποκλεισμού, η πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με ψηλά το κεφάλι, έχοντας γράψει μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες της διοργάνωσης.
Ο Νούνο Ντα Κόστα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια της διοργάνωσης, σε ένα ματς όπου το Πράσινο Ακρωτήριο πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Λίγο μετά τη λήξη, ο επιθετικός έζησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν αγκάλιασε τον γιο του και οι δυο τους ξέσπασαν σε κλάματα. Πατέρας και γιος έμειναν για αρκετή ώρα αγκαλιασμένοι, σε μία εικόνα που αποτύπωσε την ένταση, την απογοήτευση αλλά και την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
Παρά την πικρία του αποκλεισμού, η πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με ψηλά το κεφάλι, έχοντας γράψει μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες της διοργάνωσης.
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