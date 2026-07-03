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Μουντιάλ 2026: Τεράστια αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων για το ιστορικό ματς της Αγγλίας με το Μεξικό στο Αζτέκα
Μουντιάλ 2026: Τεράστια αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων για το ιστορικό ματς της Αγγλίας με το Μεξικό στο Αζτέκα
Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια είχαν αρχικά εξασφαλιστεί από μέλη του England Supporters' Travel Club μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά μετά την πρόκριση της ομάδας οι τιμές εκτοξεύθηκαν
Τα εισιτήρια που είχαν αρχικά αγοραστεί από φιλάθλους της Αγγλίας για τον αγώνα με το Μεξικό στη φάση των «16» του Μουντιάλ της Κυριακής (5/7) επαναδιατέθηκαν προς πώληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης της FIFA σε τιμές που φτάνουν τις χιλιάδες λίρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις φιλάθλων.
Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια είχαν αρχικά εξασφαλιστεί από μέλη του England Supporters' Travel Club μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.
Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στο Στάδιο Αζτέκα κατέστησαν διαθέσιμα για μεταπώληση από την Τετάρτη (1/7), μετά τη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία της εξασφάλισε την πρόκριση.
Η Football Supporters' Association (FSA) καταδίκασε έντονα την τιμολογιακή πολιτική. «Η FIFA έχει σχεδιάσει σκόπιμα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων που επιτρέπει την πώλησή τους σε υπερβολικά διογκωμένες τιμές, ενώ η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εισπράττει το 15% του ποσού τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή», ανέφερε η FSA σε δήλωσή της στο BBC.
«Αν και έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει τη FIFA για την οικονομική επιβάρυνση των φιλάθλων σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τους ίδιους τους υποστηρικτές που επιλέγουν να μεταπωλούν τα εισιτήριά τους σε εξωφρενικές τιμές».
«Η πολιτική δυναμικής τιμολόγησης των εισιτηρίων της FIFA ακολουθεί τις τάσεις που επικρατούν σε διάφορους τομείς του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπου οι τιμές προσαρμόζονται με στόχο τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων και της προσέλευσης, διασφαλίζοντας την εύλογη αγοραία αξία των διοργανώσεων», ανέφερε η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.
Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια είχαν αρχικά εξασφαλιστεί από μέλη του England Supporters' Travel Club μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.
Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στο Στάδιο Αζτέκα κατέστησαν διαθέσιμα για μεταπώληση από την Τετάρτη (1/7), μετά τη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία της εξασφάλισε την πρόκριση.
This is how much England vs Mexico tickets are right now 🤯— Leah Ray (@LeahRay44) July 3, 2026
How is it more possible that games in the USA were more affordable than this? pic.twitter.com/k8PgxakrM5
Η Football Supporters' Association (FSA) καταδίκασε έντονα την τιμολογιακή πολιτική. «Η FIFA έχει σχεδιάσει σκόπιμα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων που επιτρέπει την πώλησή τους σε υπερβολικά διογκωμένες τιμές, ενώ η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εισπράττει το 15% του ποσού τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή», ανέφερε η FSA σε δήλωσή της στο BBC.
«Αν και έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει τη FIFA για την οικονομική επιβάρυνση των φιλάθλων σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τους ίδιους τους υποστηρικτές που επιλέγουν να μεταπωλούν τα εισιτήριά τους σε εξωφρενικές τιμές».
Από την πλευρά της, η FIFA υπερασπίστηκε το σύστημα σε προηγούμενη ανακοίνωσή της.
Ticket prices for England vs Mexico tomorrow night in Mexico City.— Oligarch Kabuki (@HouseCracka) July 2, 2026
⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/6qNqnWyetD
«Η πολιτική δυναμικής τιμολόγησης των εισιτηρίων της FIFA ακολουθεί τις τάσεις που επικρατούν σε διάφορους τομείς του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπου οι τιμές προσαρμόζονται με στόχο τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων και της προσέλευσης, διασφαλίζοντας την εύλογη αγοραία αξία των διοργανώσεων», ανέφερε η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.
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