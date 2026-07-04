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Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό
Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό
Στον... ορίζοντα υπάρχει η πιθανότητα να δούμε στα προημιτελικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Αγγλία
Με τα τρία τελευταία παιχνίδια και τις προκρίσεις της Αιγύπτου (4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία, 1-1 κ.δ. και παρ.), της Αργεντινής (3-2 στην παράταση το Πράσινο Ακρωτήριο, 1-1 κ.δ.) και της Κολομβίας (1-0 την Γκάνα) ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και πλέον σχηματοποιήθηκαν τα 8 ζευγάρια του νοκ-άουτ γύρου των «16».
Όλα τα ματς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία αλλά και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα». Η Βραζιλία δεν πρόκειται να έχει εύκολο έργο απέναντι στη Νορβηγία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Αργεντινή που είναι τα απόλυτα φαβορί απέναντι σε Παραγουάη και Αίγυπτο αντίστοιχα.
Οι ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ενώ ο Καναδάς έχει δύσκολο έργο κόντρα στο «καλοκουρδισμένο» και υπέρ-ταλαντούχο Μαρόκο. Τέλος, η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από 72 χρόνια, έχοντας απέναντί της την εξαιρετική Κολομβία.
Στο παρακάτω γράφημα της FIFA φαίνονται και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και είναι πιθανό να δούμε ένα ματς ανάμεσα σε Βραζιλία και Αγγλία στα προημιτελικά και αν προχωρήσει η ομάδα του Κάρλος Αντσελότι στον... ορίζοντα υπάρχει ένας ενδεχόμενος ημιτελικός ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή.
Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):
Σάββατο 4 Ιουνίου
20:00: Καναδάς-Μαρόκο (Χιούστον)
Κυριακή 5 Ιουνίου
00:00: Παραγουάη-Γαλλία (Φιλαδέλφεια)
23:00: Βραζιλία- Νορβηγία (Νέα Υόρκη)
Δευτέρα 6 Ιουνίου
03:00: Μεξικό-Αγγλία (Μέξικο Σίτι)*
22:00: Πορτογαλία-Ισπανία (Ντάλας)
Τρίτη 7 Ιουνίου
Όλα τα ματς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία αλλά και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα». Η Βραζιλία δεν πρόκειται να έχει εύκολο έργο απέναντι στη Νορβηγία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Αργεντινή που είναι τα απόλυτα φαβορί απέναντι σε Παραγουάη και Αίγυπτο αντίστοιχα.
Οι ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ενώ ο Καναδάς έχει δύσκολο έργο κόντρα στο «καλοκουρδισμένο» και υπέρ-ταλαντούχο Μαρόκο. Τέλος, η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από 72 χρόνια, έχοντας απέναντί της την εξαιρετική Κολομβία.
Στο παρακάτω γράφημα της FIFA φαίνονται και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και είναι πιθανό να δούμε ένα ματς ανάμεσα σε Βραζιλία και Αγγλία στα προημιτελικά και αν προχωρήσει η ομάδα του Κάρλος Αντσελότι στον... ορίζοντα υπάρχει ένας ενδεχόμενος ημιτελικός ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή.
The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):
Το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ
Σάββατο 4 Ιουνίου
20:00: Καναδάς-Μαρόκο (Χιούστον)
Κυριακή 5 Ιουνίου
00:00: Παραγουάη-Γαλλία (Φιλαδέλφεια)
23:00: Βραζιλία- Νορβηγία (Νέα Υόρκη)
Δευτέρα 6 Ιουνίου
03:00: Μεξικό-Αγγλία (Μέξικο Σίτι)*
22:00: Πορτογαλία-Ισπανία (Ντάλας)
Τρίτη 7 Ιουνίου
03:00: ΗΠΑ-Βέλγιο (Σιάτλ)
19:00: Αργεντινή-Αίγυπτος (Ατλάντα)
23:00: Ελβετία -Κολομβία (Βανκούβερ)
*Ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ώρα έναρξης και να ξεκινήσει την Κυριακή (5/7) στις 21:00 στο «Αζτέκα» λόγω καιρικών συνθηκών. Επ’ αυτού θα αποφασίσει η FIFA μέσα στις επόμενες ώρες.
19:00: Αργεντινή-Αίγυπτος (Ατλάντα)
23:00: Ελβετία -Κολομβία (Βανκούβερ)
*Ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ώρα έναρξης και να ξεκινήσει την Κυριακή (5/7) στις 21:00 στο «Αζτέκα» λόγω καιρικών συνθηκών. Επ’ αυτού θα αποφασίσει η FIFA μέσα στις επόμενες ώρες.
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