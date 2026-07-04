Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό

Στον... ορίζοντα υπάρχει η πιθανότητα να δούμε στα προημιτελικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Αγγλία