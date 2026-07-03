Στο χείλος του... γκρεμού η Μονακό: Κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ στη Γαλλία αλλά κινδυνεύει να μην κατέβει στη διοργάνωση τη νέα σεζόν

Παρότι κατέκτησε τον τίτλο κόντρα στην Μπουργκ, η ομάδα του Αλεξέι Φεντόριτσεφ δεν πήρε άδεια για να κατέβει στο επόμενο πρωτάθλημα λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό