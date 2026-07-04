Από τα Liberty στη στρατηγική συνεργασία: Το ναυτιλιακό μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Από τα Liberty στη στρατηγική συνεργασία: Το ναυτιλιακό μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Αμερικανίδα πρέσβης ανέδειξε τον ιστορικό ρόλο της αμερικανικής στήριξης στην αναγέννηση του ελληνικού εμπορικού στόλου και έστειλε μήνυμα για τη διαχρονική σημασία της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ
Ιδιαίτερη αναφορά στη ναυτιλία έκανε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την ομιλία της στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 250ής επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας ότι η θαλάσσια συνεργασία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.
Η Αμερικανίδα πρέσβης επέλεξε να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο των πλοίων Liberty, υπογραμμίζοντας ότι η παραχώρησή τους στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
«Τα αμερικανικά πλοία Liberty έθεσαν τα θεμέλια για τη σημερινή, θρυλική ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μεταπολεμικής ιστορίας με τη σημερινή ισχυρή θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Με την αναφορά αυτή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επεσήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών στη θάλασσα δεν αποτελεί μόνο ιστορική παρακαταθήκη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής τους σχέσης.
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Η Αμερικανίδα πρέσβης επέλεξε να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο των πλοίων Liberty, υπογραμμίζοντας ότι η παραχώρησή τους στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
«Τα αμερικανικά πλοία Liberty έθεσαν τα θεμέλια για τη σημερινή, θρυλική ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μεταπολεμικής ιστορίας με τη σημερινή ισχυρή θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Με την αναφορά αυτή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επεσήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών στη θάλασσα δεν αποτελεί μόνο ιστορική παρακαταθήκη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής τους σχέσης.
διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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