Από τα Liberty στη στρατηγική συνεργασία: Το ναυτιλιακό μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Αμερικανίδα πρέσβης ανέδειξε τον ιστορικό ρόλο της αμερικανικής στήριξης στην αναγέννηση του ελληνικού εμπορικού στόλου και έστειλε μήνυμα για τη διαχρονική σημασία της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ