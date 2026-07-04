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Μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια: Ποια είναι η Ιταλίδα πριγκίπισσα σύντροφος του Ζορντάν Μπαρντελά, «υποψήφια» επόμενη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας
Μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια: Ποια είναι η Ιταλίδα πριγκίπισσα σύντροφος του Ζορντάν Μπαρντελά, «υποψήφια» επόμενη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας
Η ζωή ανάμεσα σε Μονακό, Παρίσι και Ρώμη, η περιουσία εκατομμυρίων ευρώ και το εξώφυλλο στο Paris Match που προκαλεί συζητήσεις στη Γαλλία
Μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν γνωστή κυρίως στους κύκλους της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, της μόδας και του διεθνούς jet set.
Σήμερα, όμως, το όνομά της φιγουράρει καθημερινά στα γαλλικά πρωτοσέλιδα, καθώς η 23χρονη πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών είναι η σύντροφος του Ζορντάν Μπαρντελά, του ανθρώπου που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, εάν η Μαρίν Λεπέν δεν μπορέσει τελικά να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Απρίλιο, όταν το ζευγάρι επέλεξε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Paris Match, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες.
Έκτοτε, κάθε κοινή τους εμφάνιση αποτελεί θέμα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η προσωπική ζωή του Μπαρντελά έχει μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα.
Η οικογένεια αποτελεί έναν από τους ιστορικούς βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, ενώ η ίδια θεωρείται απόγονος του Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας. Η δυναστεία των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών κυβέρνησε μέχρι την ενοποίηση της Ιταλίας τον 19ο αιώνα, διατηρώντας μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία στους ευρωπαϊκούς αριστοκρατικούς κύκλους.
Μεγάλωσε μεταξύ Παρισιού, Ρώμης και Μονακό και, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, εκπαιδεύτηκε κατ' οίκον από ιδιωτικούς δασκάλους, οι οποίοι συνόδευαν συχνά την οικογένεια στα ταξίδια της.
Στη συνέχεια σπούδασε μόδα και luxury management, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργαζόμενη με διεθνείς οίκους πολυτελείας και γνωστά brands.
Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύει φωτογραφίες από ταξίδια, επίσημες εμφανίσεις, λαμπερά gala, αγώνες Formula 1, αλλά και δράσεις των φιλανθρωπικών οργανισμών που στηρίζει η οικογένειά της. Μάλιστα στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από ταξίδι της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις Σπέτσες.
Σήμερα, όμως, το όνομά της φιγουράρει καθημερινά στα γαλλικά πρωτοσέλιδα, καθώς η 23χρονη πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών είναι η σύντροφος του Ζορντάν Μπαρντελά, του ανθρώπου που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, εάν η Μαρίν Λεπέν δεν μπορέσει τελικά να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Απρίλιο, όταν το ζευγάρι επέλεξε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Paris Match, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες.
Έκτοτε, κάθε κοινή τους εμφάνιση αποτελεί θέμα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η προσωπική ζωή του Μπαρντελά έχει μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα.
Ποια είναι η Μαρία ΚαρολίναΗ Μαρία Καρολίνα γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 2003 και είναι η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Καρόλου των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών.
Η οικογένεια αποτελεί έναν από τους ιστορικούς βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, ενώ η ίδια θεωρείται απόγονος του Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας. Η δυναστεία των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών κυβέρνησε μέχρι την ενοποίηση της Ιταλίας τον 19ο αιώνα, διατηρώντας μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία στους ευρωπαϊκούς αριστοκρατικούς κύκλους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μεγάλωσε μεταξύ Παρισιού, Ρώμης και Μονακό και, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, εκπαιδεύτηκε κατ' οίκον από ιδιωτικούς δασκάλους, οι οποίοι συνόδευαν συχνά την οικογένεια στα ταξίδια της.
Στη συνέχεια σπούδασε μόδα και luxury management, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργαζόμενη με διεθνείς οίκους πολυτελείας και γνωστά brands.
Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύει φωτογραφίες από ταξίδια, επίσημες εμφανίσεις, λαμπερά gala, αγώνες Formula 1, αλλά και δράσεις των φιλανθρωπικών οργανισμών που στηρίζει η οικογένειά της. Μάλιστα στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από ταξίδι της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις Σπέτσες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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Η καθημερινότητά της απέχει πολύ από εκείνη του μέσου Ευρωπαίου.
Η ζωή των ανακτόρων
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η οικογένεια διαθέτει κατοικίες σε μερικούς από τους ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης: διαμέρισμα στο Μονακό, πολυτελές διαμέρισμα στο Παρίσι με θέα στον Πύργο του Άιφελ, κάστρο στο Σαιν-Τροπέ, εξοχική κατοικία στην Προβηγκία και βίλα με πανοραμική θέα στη Σαρδηνία. Στο παριζιάνικο σπίτι, μάλιστα, τα γεύματα επιμελείται προσωπικός Ναπολιτάνος σεφ.
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Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, παρά τα προνόμια με τα οποία μεγάλωσε, δεν αισθάνεται αποκομμένη από την πραγματικότητα. «Δεν ζούμε στο φεγγάρι. Είμαστε προνομιούχες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να εργαστούμε, να έχουμε τα δικά μας σχέδια και να χτίσουμε το μέλλον μας», είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή.
Περιουσία άνω των 130 εκατ. ευρώΤο στοιχείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη πολιτική συζήτηση στη Γαλλία είναι ο πλούτος της οικογένειας.
Σύμφωνα με έρευνα της Le Monde, η οικογένεια της Μαρία Καρολίνα είναι δικαιούχος περιουσίας που ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ μέσω offshore καταπιστευμάτων, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πολιτικό αφήγημα του Μπαρντελά, ο οποίος έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων.
Ο ίδιος ο Μπαρντελά διαθέτει σαφώς μικρότερη περιουσία, η οποία σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ, κυρίως από τις πωλήσεις των βιβλίων του.
Ο έρωτας που έγινε πολιτικό θέμαΤο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2025, κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι του Μονακό, σε εκδήλωση όπου συμμετείχαν επιχειρηματίες και μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Λίγους μήνες αργότερα αποφάσισαν να επισημοποιήσουν δημόσια τη σχέση τους μέσω του Paris Match.
Ωστόσο, η νέα δημόσια εικόνα του Μπαρντελά έχει προκαλέσει δυσφορία ακόμη και στο εσωτερικό της «Εθνικής Συσπείρωσης».
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κοινή εμφάνισή τους στο φετινό Γκραν Πρι του Μονακό, όπου ο Γάλλος πολιτικός φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει τη φιλοξενία VIP χώρων, την ώρα που στη Γαλλία επικρατούσε συγκίνηση για τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού.
Η απάντησή του στις επικρίσεις χαρακτηρίστηκε από μέρος του Τύπου ως άστοχη, ενώ στελέχη του κόμματός του φέρονται να εξέφρασαν ανησυχία για την εικόνα που δημιουργήθηκε.
Παρά τις αντιδράσεις, ο Μπαρντελά δηλώνει ότι η σχέση τους δεν έχει πολιτική διάσταση. «Δεν ασχολείται με την πολιτική. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ ερωτευμένος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.
♥️🏎️ Ce dimanche 7 juin 2026, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella assistaient au Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de F1 de Monaco.— j21unis 🇫🇷 (@j21unis) June 7, 2026
Le président du RN était également de passage à Nice la veille, aux côtés d’Éric Ciotti, au Pantaï.
© Bruno Bebert pic.twitter.com/VfT6I9eiDH
Εφόσον τελικά αναδειχθεί υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης και κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027, η Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών θα μπορούσε να γίνει η επόμενη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.
Μέχρι τότε, όμως, η σχέση τους αναμένεται να παραμείνει στο μικροσκόπιο των γαλλικών μέσων, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πολιτικά και κοσμικά ειδύλλια της Ευρώπης.
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