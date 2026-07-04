Μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια: Ποια είναι η Ιταλίδα πριγκίπισσα σύντροφος του Ζορντάν Μπαρντελά, «υποψήφια» επόμενη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie (@carolinadebourbon)



Η ζωή των ανακτόρων

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie (@carolinadebourbon)

Περιουσία άνω των 130 εκατ. ευρώ

Ο ίδιος ο Μπαρντελά διαθέτει σαφώς μικρότερη περιουσία, η οποία σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ, κυρίως από τις πωλήσεις των βιβλίων του.

Credits: ΑΠΕ/EPA/MOHAMMED BADRA

Ο έρωτας που έγινε πολιτικό θέμα

♥️🏎️ Ce dimanche 7 juin 2026, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella assistaient au Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de F1 de Monaco.



Le président du RN était également de passage à Nice la veille, aux côtés d’Éric Ciotti, au Pantaï.



© Bruno Bebert pic.twitter.com/VfT6I9eiDH — j21unis 🇫🇷 (@j21unis) June 7, 2026

Credits: JULIEN DE ROSA / AFP