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Δένδιας: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας

Δένδιας: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία

Ευχές από τον υπουργό άμυνας στην αμερικανική κυβέρνηση και τους πολίτες για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Δένδιας: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία
Ευχές για την 250ή επέτειο της αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στους «ισχυρούς», όπως τους ονόμασε, ελληνοαμερικανικούς δεσμούς.

«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

«Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια», πρόσθεσε.
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