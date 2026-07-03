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Wimbledon: Η φοβερή βουτιά του Τζόκοβιτς που του χάρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο, βίντεο
Wimbledon: Η φοβερή βουτιά του Τζόκοβιτς που του χάρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο, βίντεο
O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-1 σετ τον Αρτούρ Ριντερκνές
Χρειάστηκε τρεις ώρες για να κάμψει την αντίσταση του Αρτούρ Ριντερκνές και να προκριθεί στον 4ο γύρο του Wimbledon o Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Νόλε επικράτησε με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) του αντιπάλου του και έφτασε στις 105 νίκες στο Wimbledon, όσες έχει και ο Ρότζερ Φέντερερ που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Ο Τζόκοβιτς μάλιστα έκλεισε το παιχνίδι με εντυπωσιακή βουτιά σε ματς πόιντ!
Ο Νόλε επικράτησε με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) του αντιπάλου του και έφτασε στις 105 νίκες στο Wimbledon, όσες έχει και ο Ρότζερ Φέντερερ που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Ο Τζόκοβιτς μάλιστα έκλεισε το παιχνίδι με εντυπωσιακή βουτιά σε ματς πόιντ!
Novak Djokovic diving volley on match point! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026
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