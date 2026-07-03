Wimbledon: Η φοβερή βουτιά του Τζόκοβιτς που του χάρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο, βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Wimbledon

Wimbledon: Η φοβερή βουτιά του Τζόκοβιτς που του χάρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο, βίντεο

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-1 σετ τον  Αρτούρ Ριντερκνές

Wimbledon: Η φοβερή βουτιά του Τζόκοβιτς που του χάρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο, βίντεο
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Χρειάστηκε τρεις ώρες για να κάμψει την αντίσταση του  Αρτούρ Ριντερκνές και να προκριθεί στον 4ο γύρο του Wimbledon o Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο Νόλε επικράτησε με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) του αντιπάλου του και έφτασε στις 105 νίκες στο Wimbledon, όσες έχει και ο Ρότζερ Φέντερερ που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. 

Ο Τζόκοβιτς μάλιστα έκλεισε το παιχνίδι με εντυπωσιακή βουτιά σε ματς πόιντ! 


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