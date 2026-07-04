Ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, για τρία χρόνια στο πλευρό του Ομπράντοβιτς
Ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, για τρία χρόνια στο πλευρό του Ομπράντοβιτς
Ο θρύλος των «πρασίνων» γυρίζει στο ΟΑΚΑ και εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο του «τριφυλλιού»
Ο Μάικ Μπατίστ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά παίρνοντας θέση στο προπονητικό επιτελείο, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία τριετούς διάρκειας.
Ο άλλοτε εμβληματικός σέντερ των «πρασίνων», που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του παρουσίας στο «τριφύλλι».
Την επικείμενη επιστροφή του Αμερικανού προανήγγειλε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε το στίγμα των εξελίξεων, ενισχύοντας τα σενάρια περί επανένταξης του Μπατίστ στον οργανισμό.
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες και πανηγύρισε πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων τρεις EuroLeague, εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας και επτά Κύπελλα Ελλάδας, αποτελώντας βασικό μέλος μίας από τις ομάδες που κυριάρχησαν στην Ευρώπη.
Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας ακολούθησε προπονητική πορεία στο ΝΒΑ, υπηρετώντας ως βοηθός προπονητή σε αρκετούς συλλόγους της κορυφαίας λίγκας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.
Η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη σχέση του με τον σύλλογο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.
Ο άλλοτε εμβληματικός σέντερ των «πρασίνων», που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του παρουσίας στο «τριφύλλι».
Την επικείμενη επιστροφή του Αμερικανού προανήγγειλε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε το στίγμα των εξελίξεων, ενισχύοντας τα σενάρια περί επανένταξης του Μπατίστ στον οργανισμό.
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες και πανηγύρισε πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων τρεις EuroLeague, εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας και επτά Κύπελλα Ελλάδας, αποτελώντας βασικό μέλος μίας από τις ομάδες που κυριάρχησαν στην Ευρώπη.
Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας ακολούθησε προπονητική πορεία στο ΝΒΑ, υπηρετώντας ως βοηθός προπονητή σε αρκετούς συλλόγους της κορυφαίας λίγκας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.
Η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη σχέση του με τον σύλλογο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.
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