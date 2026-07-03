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Τα αγαπημένα φαγητά των παικτών της Γαλλίας: Από την απλή καρμπονάρα, στα παραδοσιακά αφρικανικά πιάτα, δείτε βίντεο
Τα αγαπημένα φαγητά των παικτών της Γαλλίας: Από την απλή καρμπονάρα, στα παραδοσιακά αφρικανικά πιάτα, δείτε βίντεο
Ο Εμπαπέ και ο Μπαρκολά επέλεξαν τις αγαπημένες τους μακαρονάδες, ενώ οι περισσότεροι θέλησαν να τιμήσουν την αφρικανική καταγωγή τους διαλέγοντας παραδοσιακά πιάτα με κρέας και ψάρι
Η Εθνική Γαλλίας αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, αφού στα χαρτιά έχουν το καλύτερο ρόστερ, ενώ και στο γήπεδο έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα.
Στο πλαίσιο της διαμονής τους στις ΗΠΑ, κλήθηκαν να αποκαλύψουν τα αγαπημένα τους φαγητά και η ποικιλία ήταν πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέλεξε την καρμπονάρα, ενώ τα μακαρόνια προτιμούν και ο Ντεμπελέ με τον Μπαρκολά.
Στη συνέχεια είχαμε ποικιλομορφία καθώς οι υπόλοιποι παίκτες ανέφεραν φαγητά άγνωστα στο ευρύ κοινό, τιμώντας την αφρικανική καταγωγή τους.
Η απάντηση που ειπώθηκε περισσότερες φορές, ήταν το Τιμπουντιέν, το πιο παραδοσιακό πιάτο της Σενεγάλης, το οποίο μοιάζει πολύ στην ισπανική παέλια.
Στο πλαίσιο της διαμονής τους στις ΗΠΑ, κλήθηκαν να αποκαλύψουν τα αγαπημένα τους φαγητά και η ποικιλία ήταν πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέλεξε την καρμπονάρα, ενώ τα μακαρόνια προτιμούν και ο Ντεμπελέ με τον Μπαρκολά.
Στη συνέχεια είχαμε ποικιλομορφία καθώς οι υπόλοιποι παίκτες ανέφεραν φαγητά άγνωστα στο ευρύ κοινό, τιμώντας την αφρικανική καταγωγή τους.
Η απάντηση που ειπώθηκε περισσότερες φορές, ήταν το Τιμπουντιέν, το πιο παραδοσιακό πιάτο της Σενεγάλης, το οποίο μοιάζει πολύ στην ισπανική παέλια.
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