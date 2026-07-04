Μονακό: Τιμητική διάκριση για τους Κωστή Φραγκούλη και Έλπη Πετράκη

Ο Πρόεδρος του International Propeller Club και η Πρόεδρος της WISTA International ανακηρύχθηκαν Επίτιμα Μέλη του Propeller Club Port of Monaco, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια του ιστορικού οργανισμού