Μονακό: Τιμητική διάκριση για τους Κωστή Φραγκούλη και Έλπη Πετράκη
Μονακό: Τιμητική διάκριση για τους Κωστή Φραγκούλη και Έλπη Πετράκη
Ο Πρόεδρος του International Propeller Club και η Πρόεδρος της WISTA International ανακηρύχθηκαν Επίτιμα Μέλη του Propeller Club Port of Monaco, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια του ιστορικού οργανισμού
Ο Πρόεδρος του International Propeller Club και μακροβιότερος Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Κωστής Φραγκούλης, καθώς και η Πρόεδρος της WISTA International, Έλπη Πετράκη, ανακηρύχθηκαν Επίτιμα Μέλη του Propeller Club, Port of Monaco, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού Club. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Le Méridien Beach Plaza στο Μονακό.
Περισσότεροι από 250 εκπρόσωποι της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας έδωσαν το «παρών», μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας του Propeller Club και προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, οι Νικόλας και Μαρία Χατζηωάννου, Παγιέτ Παλαιολόγου, Θεόφιλος Ξενακούδης, Βασίλης Σακέλλης και Δανάη Μπεζαντάκου.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος του Propeller Club, Port of Monaco, Alex Albertini, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Κωστής Φραγκούλης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του International Propeller Club.
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Περισσότεροι από 250 εκπρόσωποι της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας έδωσαν το «παρών», μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας του Propeller Club και προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, οι Νικόλας και Μαρία Χατζηωάννου, Παγιέτ Παλαιολόγου, Θεόφιλος Ξενακούδης, Βασίλης Σακέλλης και Δανάη Μπεζαντάκου.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος του Propeller Club, Port of Monaco, Alex Albertini, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Κωστής Φραγκούλης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του International Propeller Club.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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