Ο Ποστέκογλου νέος προπονητής της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

«Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ο κ. Άντζε Ποστέκογλου είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας της Αλ-Νασρ. Υπέγραψε συμβόλαιο για τις επόμενες δύο σεζόν. Ευχόμαστε σε αυτόν και στο επιτελείο του κάθε επιτυχία στο ταξίδι τους, αν το επιτρέψει ο Θεός».

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