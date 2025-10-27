Η Ρωσία θέλει να συνδιοργανώσει, στη θέση της Ιταλίας, το Euro 2032 μαζί με την Τουρκία
Η Ρωσία θέλει να συνδιοργανώσει, στη θέση της Ιταλίας, το Euro 2032 μαζί με την Τουρκία

Η Ιταλία έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση των γηπέδων και η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να πάρει την θέση της

Η Ρωσία θέλει να συνδιοργανώσει, στη θέση της Ιταλίας, το Euro 2032 μαζί με την Τουρκία
«Έτοιμοι να φιλοξενήσουμε το Euro 2032 αντί για την Ιταλία». Αυτό ανέφερε στη ρωσική ιστοσελίδα «Sport», ο πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Αλεξάντερ Ντιούκοφ, ενώ η χώρα εξακολουθεί να αποκλείεται από όλες τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Όμως το μεγάλο θέμα που δημιουργεί η καθυστέρηση στο θέμα των γηπέδων στην Ιταλία , ενόψει της συνδιοργάνωσης του Εuro 2032 με την Τουρκία, επιλογή που ανακοινώθηκε επίσημα στις 10 Οκτωβρίου 2023.

«Εάν η Ιταλία χάσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει το τουρνουά λόγω του προβλήματος με τα γήπεδα, η Ρωσία είναι εκεί», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Ντιούκοφ.

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC) -όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα calcio e finanza- συνεργάζεται με τον επίτροπο των σταδίων Μάσιμο Σέσα για την οριστικοποίηση της λίστας των πέντε σταδίων που θα υποβληθούν στην UEFA έως τις 31 Ιουλίου 2026. Αυτά αναμφίβολα θα περιλαμβάνουν το «Allianz Stadium» στο Τορίνο και το «Olimpico» στη Ρώμη.

Και αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το νέο San Siro θα είναι επίσης μεταξύ των πέντε.

Δύο εξακολουθούν να λείπουν, με διάφορες καταστάσεις να παρακολουθούνται, από τη Φλωρεντία μέχρι τη Νάπολη και τη Γένοβα.

Θυμίζουμε η Ρωσία είχε φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 2018 αλλά μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει αποκλειστεί από τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. 



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

