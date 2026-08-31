Η Ντόρτμουντ θέλει τον Νουανέρι της Άρσεναλ για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια
SPORTS
Γιάννης Κωνσταντέλιας Μπορούσια Ντόρτμουντ Άρσεναλ

Η Ντόρτμουντ θέλει τον Νουανέρι της Άρσεναλ για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ντεμπούτο του στη Bundesliga έχει φέρει αλλαγές στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπορούσια

Η Ντόρτμουντ θέλει τον Νουανέρι της Άρσεναλ για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια
Δημοσίευμα από τη Γερμανία αποκαλύπτει πως η Ντόρτμουντ έχει στραφεί στην περίπτωση του Ίθαν Νουανέρι της Άρσεναλ για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ντεμπούτο του στη Bundesliga έχει φέρει αλλαγές στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί αποφάσισαν να βγουν ξανά στην αγορά για να καλύψουν το κενό που θα αφήσει στη μεσοεπιθετική γραμμή ο 23χρονος και ήδη φαίνεται πως έχουν στο νου τους έναν υποψήφιο.

Ο λόγος για τον 19χρονο Άγγλο ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, Ίθαν Νουανέρι, με το γερμανικό «Sky Sports» να αποκαλύπτει πως οι Κιτρινόμαυροι εξερευνούν το ενδεχόμενο του δανεισμού του από τους Gunners.

Ο Νουάνερι άλλωστε δεν είναι άγνωστος στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ. Ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι, οι Γερμανοί είχαν προσπαθήσει να τον υπογράψουν από την Άρσεναλ, αλλά οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Προς το παρόν πάντως ο Νουανέρι πρόκειται απλώς για μια επιλογή που εξετάζεται, καθώς ακόμα δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση. Οι τεχνικοί διευθυντές άλλωστε έχουν ρίξει κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι, με τη Ντόρτμουντ να μάχεται ενάντια στο ρολόι για να προλάβει να ολοκληρώσει κάποια προσθήκη.

Ο Νουανέρι ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, ενώ την προηγούμενη σεζόν παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο ως δανεικός στη Μαρσέιγ να πάρει στα πόδια του περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Συνολικά την προηγούμενη περίοδο κατέγραψε 23 συμμετοχές με Άρσεναλ και Μαρσέιγ, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.


πηγή: gazzetta.gr

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