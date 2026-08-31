Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US OPEN, βίντεο
Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US OPEN, βίντεο
Ο 28χρονος τενίστας βρέθηκε να χάνει 1-0 σετ και 5-2 αλλά γύρισε το ματς και συνεχίζει στη Νέα Υόρκη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε μια από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων μηνών και συνεχίζει στο δεύτερο γύρο του US OPEN.
Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας γύρισε το ματς με τον Γάλλο Άρθουρ Φις και νίκησε με ανατροπή 4-6, 7-6, 6-1, 6-4. Ο αγώνας είχε διάρκεια περίπου τρεις ώρες.
Ο Τσιτσιπάς πάλεψε το πρώτο σετ αλλά το έχασε στις λεπτομέρειες και στο δεύτερο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 και 5-2 γκέιμ. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στο παιχνίδι και με εντυπωσιακή ανατροπή, πήρε το σετ στο τάι μπρέικ και γύρισε το μομέντουμ.
Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι είχε διαφορετική εικόνα, το 6-1 στο τρίτο σετ το δείχνει ενώ πήρε και το τέταρτο, με αποτέλεσμα να κερδίσει και την πρόκριση.
Ο Φις βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ είναι η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Γάλλου τενίστα μετά από πέντε ήττες.
Αντίπαλος του Τσιτσιπά στο δεύτερο γύρο θα είναι ο Λόιντ Χάρις από τη Νότια Αφρική. Απέκλεισε με 6-4, 6-2, 6-2 τον Αμερικανό Κένεντι.
Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας γύρισε το ματς με τον Γάλλο Άρθουρ Φις και νίκησε με ανατροπή 4-6, 7-6, 6-1, 6-4. Ο αγώνας είχε διάρκεια περίπου τρεις ώρες.
Ο Τσιτσιπάς πάλεψε το πρώτο σετ αλλά το έχασε στις λεπτομέρειες και στο δεύτερο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 και 5-2 γκέιμ. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στο παιχνίδι και με εντυπωσιακή ανατροπή, πήρε το σετ στο τάι μπρέικ και γύρισε το μομέντουμ.
Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι είχε διαφορετική εικόνα, το 6-1 στο τρίτο σετ το δείχνει ενώ πήρε και το τέταρτο, με αποτέλεσμα να κερδίσει και την πρόκριση.
Ο Φις βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ είναι η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Γάλλου τενίστα μετά από πέντε ήττες.
Αντίπαλος του Τσιτσιπά στο δεύτερο γύρο θα είναι ο Λόιντ Χάρις από τη Νότια Αφρική. Απέκλεισε με 6-4, 6-2, 6-2 τον Αμερικανό Κένεντι.
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