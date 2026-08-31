Ανησύχησαν με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία αλλά επέστρεψε στο 2ο μέρος
Ανησύχησαν με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία αλλά επέστρεψε στο 2ο μέρος
Ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού
Συναγερμός στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς της Σερβίας κόντρα στην Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.
Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης.
Ο σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν πεσμένος στο παρκέ και έδειχνε να υποφέρει. Λίγο αργότερα, αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.
Ο Σέρβος όμως επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι στο 2ο ημίχρονο και αγωνίστηκε.
Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης.
Ο σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν πεσμένος στο παρκέ και έδειχνε να υποφέρει. Λίγο αργότερα, αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.
Ο Σέρβος όμως επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι στο 2ο ημίχρονο και αγωνίστηκε.
Πηγή: gazzeta.gr
😢 Milutinov vient de se blesser contre l’Italie avec la Serbie. On espère que ce n’est pas trop grave pour le joueur de l’Olympiacos !— EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) August 31, 2026
📸 @matty_vanpersie #EuroLeague pic.twitter.com/bVaqTuO1Sy
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