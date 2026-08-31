Ανησύχησαν με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία αλλά επέστρεψε στο 2ο μέρος
SPORTS
Νίκολα Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός Εθνική Σερβίας

Ανησύχησαν με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία αλλά επέστρεψε στο 2ο μέρος

Ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού

Ανησύχησαν με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία αλλά επέστρεψε στο 2ο μέρος
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Συναγερμός στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς της Σερβίας κόντρα στην Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν πεσμένος στο παρκέ και έδειχνε να υποφέρει. Λίγο αργότερα, αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.

Ο Σέρβος όμως επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι στο 2ο ημίχρονο και αγωνίστηκε.


Πηγή: gazzeta.gr
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