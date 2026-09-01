Πιερρακάκης στη G7: Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής

Συνεδρίασαν οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των G7, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός