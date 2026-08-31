Αποθεώθηκε ο Καραλής στον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία στο T-Center, βίντεο
Αποθεώθηκε ο Καραλής στον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία στο T-Center, βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες και πήγε στο Μαρούσι για να στηρίξει την ομάδα του Σπανούλη
«Τρέλα» για τον Εμμανουήλ Καραλή στο T-Center.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ βρέθηκε στο Μαρούσι για να δει τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Κατά την είσοδό του αποθεώθηκε από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους που γέμισαν τις εξέδρες ενώ το ίδιο έγινε και όταν τον έδειξαν και στις γιγαντοοθόνες.
Πριν από λίγες ημέρες πέταξε στα 6,20μ (νέο πανελλήνιο ρεκόρ) ενώ την Παρασκευή θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για μια ακόμα μεγάλη μάχη στο Diamond League.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ βρέθηκε στο Μαρούσι για να δει τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Κατά την είσοδό του αποθεώθηκε από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους που γέμισαν τις εξέδρες ενώ το ίδιο έγινε και όταν τον έδειξαν και στις γιγαντοοθόνες.
Πριν από λίγες ημέρες πέταξε στα 6,20μ (νέο πανελλήνιο ρεκόρ) ενώ την Παρασκευή θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για μια ακόμα μεγάλη μάχη στο Diamond League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα