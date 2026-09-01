Γαλλία: Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στις εταιρείες fast fashion, στο στόχαστρο Temu και Shein

Ντεμπούτο με υποχώρηση της μετοχής της έκανε η Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

περιβαλλοντικό τέλος στις εταιρείες fast fashion σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση στις πωλήσεις φθηνού ρουχισμού που διατίθεται σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένων των



Τα τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο για τη αποκαλούμενη «γρήγορη μόδα» και ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο με στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής, ξεκινούν από 0,25 ευρώ για ένα ανδρικό εσώρουχο ή για ένα ζευγάρι κάλτσες και φθάνουν τα 14 ευρώ για ένα πανωφόρι με το ανώτατο όριο να βρίσκεται στο 50%, δηλαδή το περιβαλλοντικό τέλος δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αρχικής τιμής προ φόρων του προϊόντος.



προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά είδος ή κατηγορία προϊόντος για αγορές από πλατφόρμες εκτός ΕΕ.



Ενδεικτικό είναι ότι οι μετοχές της Shein υποχώρησαν έως και 10% στο ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, μετά από χρόνια καθυστερήσεων στα σχέδια της εταιρείας για δημόσια εγγραφή και ρυθμιστικά εμπόδια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.



Η εισαγωγή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς αναζήτησης για χρηματιστήριο πρόθυμο να δεχθεί τη Shein, αφού τα σχέδια για εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο «πάγωσαν» λόγω του ελέγχου στις κινεζικές εφοδιαστικές της αλυσίδες, αναγκάζοντας την εταιρεία να στραφεί τελικά στο Χονγκ Κονγκ.







Ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, ο Κουεντέν Ρουφά, έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι η επιβολή τέλους στα προϊόντα της εταιρείας ουσιαστικά πλήττει τους πελάτες καθώς θα αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων.



Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έχει χαρακτηρίσει μεροληπτικό τον γαλλικό νόμο και θεωρεί ότι αυτός συνιστά εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές και πιθανόν παραβιάζει τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.



Κλείσιμο σχεδόν τα 20 ευρώ. Δεν είναι σταθερό αλλά κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που πωλούνται, τις τιμές τους και τη δυνατότητα επιδιόρθωσής τους.



Η λίστα προϊόντων της Shein περιελάμβανε περισσότερα από 2 εκατομμύρια είδη στις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους με 4.700 νέα στυλ ένδυσης κάθε μέρα, σύμφωνα με το προσπέκτους της.



Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές, όπως η Zara της Inditex και η H&M, οι οποίοι προσφέρουν μια μικρότερη γκάμα προϊόντων στους ιστότοπούς τους, δεν αναμένεται να επηρεαστούν, σύμφωνα με ενημέρωση αξιωματούχων τη Δευτέρα.



Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα υφασμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν έναν φορέα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού που εισπράττει τέλη από τους παραγωγούς υφασμάτων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την περισυνέλεξη, τη διαλογή και την ανακύκλωση των απορριφθέντων ρούχων.



Γαλλία ξεκίνησε σήμερα να επιβάλειστις εταιρείες fast fashion σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση στις πωλήσεις φθηνού ρουχισμού που διατίθεται σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένων των Shein και Temu. Τα τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο για τη αποκαλούμενη «γρήγορη μόδα» και ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο με στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής, ξεκινούν απόγια ένα ανδρικό εσώρουχο ή για ένα ζευγάρι κάλτσες και φθάνουν ταγια ένα πανωφόρι με το ανώτατο όριο να βρίσκεται στο 50%, δηλαδή το περιβαλλοντικό τέλος δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αρχικής τιμής προ φόρων του προϊόντος.Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αυξήσει τα προβλήματα για την Shein έπειτα από την απόφαση της ΕΕ και των ΗΠΑ να καταργήσουν οριστικά τα αφορολόγητα πακέτα χαμηλής αξίας επιβάλλοντας έναν οριζόντιοανά είδος ή κατηγορία προϊόντος για αγορές από πλατφόρμες εκτός ΕΕ.Ενδεικτικό είναι ότι οι μετοχές της Sheinστο ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, μετά από χρόνια καθυστερήσεων στα σχέδια της εταιρείας για δημόσια εγγραφή και ρυθμιστικά εμπόδια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.Η εισαγωγή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς αναζήτησης για χρηματιστήριο πρόθυμο να δεχθεί τη Shein, αφού τα σχέδια για εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο «πάγωσαν» λόγω του ελέγχου στις κινεζικές εφοδιαστικές της αλυσίδες, αναγκάζοντας την εταιρεία να στραφεί τελικά στο Χονγκ Κονγκ.Τόσο η Shein όσο και η Temu δεν απάντησαν σε αίτημα να σχολιάσουν την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους στη Γαλλία.Ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, ο Κουεντέν Ρουφά, έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι η επιβολή τέλους στα προϊόντα της εταιρείας ουσιαστικά πλήττει τους πελάτες καθώς θα αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων.Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έχει χαρακτηρίσει μεροληπτικό τον γαλλικό νόμο και θεωρεί ότι αυτός συνιστά εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές και πιθανόν παραβιάζει τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.Το ύψος του περιβαλλοντικού τέλους που επέβαλε η Γαλλία θα αυξάνεται σταδιακά από το 2030 φθάνονταςΔεν είναι σταθερό αλλά κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που πωλούνται, τις τιμές τους και τη δυνατότητα επιδιόρθωσής τους.Η λίστα προϊόντων της Shein περιελάμβανε περισσότερα από 2 εκατομμύρια είδη στις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους με 4.700 νέα στυλ ένδυσης κάθε μέρα, σύμφωνα με το προσπέκτους της.Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές, όπως η Zara της Inditex και η H&M, οι οποίοι προσφέρουν μια μικρότερη γκάμα προϊόντων στους ιστότοπούς τους, δεν αναμένεται να επηρεαστούν, σύμφωνα με ενημέρωση αξιωματούχων τη Δευτέρα.Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα υφασμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν έναν φορέα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού που εισπράττει τέλη από τους παραγωγούς υφασμάτων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την περισυνέλεξη, τη διαλογή και την ανακύκλωση των απορριφθέντων ρούχων.

Ο γαλλικός οργανισμός που συστάθηκε για τη χρηματοδότηση της περισυνέλεξης και επαναχρησιμοποίησης υφασμάτων στη Γαλλία θα εισπράξει τα νέα τέλη από τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή γρήγορης μόδας που υπόκειται σε πρόστιμο.