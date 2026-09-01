Eurostat: Στο 3,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 3,3% η Ευρωζώνη

Νέα επιτάχυνση από το 2,9% του Ιουλίου, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί τον βασικό μοχλό των ανατιμήσεων