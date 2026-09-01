Eurostat: Στο 3,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 3,3% η Ευρωζώνη
Eurostat: Στο 3,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 3,3% η Ευρωζώνη
Νέα επιτάχυνση από το 2,9% του Ιουλίου, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί τον βασικό μοχλό των ανατιμήσεων
Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, επιστρέφοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ώρα που η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους προκαλεί νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%.
Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο.
Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται επίσης ενισχυμένες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 3,1%.
Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, έναντι 10,3% τον Ιούλιο, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 2,9%.
Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις υποχώρησαν.
Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3%, ενώ στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αντίθετα, επιταχύνθηκε στο 1,2% από 0,9%.
Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας παρέμεινε στο 2,2%, ενώ ο στενότερος δομικός δείκτης, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, υποχώρησε στο 2,4% από 2,5% τον Ιούλιο.
Η απόσταση μεταξύ του γενικού πληθωρισμού στο 3,3% και του δομικού στο 2,4% αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ενέργειας στη νέα επιτάχυνση των τιμών.
Παράλληλα, δημιουργεί μια πιο σύνθετη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: οι υποκείμενες πιέσεις δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά το ενεργειακό σοκ απομακρύνει εκ νέου τον συνολικό πληθωρισμό από τον στόχο του 2%.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%.
Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο.
Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται επίσης ενισχυμένες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 3,1%.
«Φωτιά» 14,3% στην ενέργειαΣτην Ευρωζώνη, η μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του πληθωρισμού προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, η οποία κατέγραψε με διαφορά τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών.
Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, έναντι 10,3% τον Ιούλιο, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 2,9%.
Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις υποχώρησαν.
Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3%, ενώ στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αντίθετα, επιταχύνθηκε στο 1,2% από 0,9%.
Στο 2,4% ο δομικός πληθωρισμόςΠιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις.
Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας παρέμεινε στο 2,2%, ενώ ο στενότερος δομικός δείκτης, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, υποχώρησε στο 2,4% από 2,5% τον Ιούλιο.
Η απόσταση μεταξύ του γενικού πληθωρισμού στο 3,3% και του δομικού στο 2,4% αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ενέργειας στη νέα επιτάχυνση των τιμών.
Παράλληλα, δημιουργεί μια πιο σύνθετη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: οι υποκείμενες πιέσεις δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά το ενεργειακό σοκ απομακρύνει εκ νέου τον συνολικό πληθωρισμό από τον στόχο του 2%.
Μεγάλες αποκλίσεις στην ΕυρωζώνηΗ Ελλάδα με πληθωρισμό 3,7% βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο, αλλά αρκετές χώρες καταγράφουν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.
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