Συγκίνηση και χαρές για τη Ζέττα Μακρή: Παντρεύτηκε ο γιος της Κωνσταντίνος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου είναι ένας από τους δύο γιους της Ζέττας Μακρή και του Λεωνίδα Θεοφίλου. Από την πλευρά της, η Μυρτώ Ευαγγέλου προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον χώρο της αργυροχοΐας, συνεχίζοντας τη δεύτερη γενιά της οικογενειακής δραστηριότητας.Στα στιγμιότυπα από τη λαμπερή ημέρα, οι νεόνυμφοι εμφανίζονται χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι, έχοντας στο πλευρό τους ανθρώπους που αγαπούν.Για τον Κωνσταντίνο και τη Μυρτώ, ο γάμος τους σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην κοινή τους ζωή, με συγγενείς και φίλους να τους εύχονται μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και ευτυχία.