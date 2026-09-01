Συγκίνηση και χαρές για τη Ζέττα Μακρή: Παντρεύτηκε ο γιος της Κωνσταντίνος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκίνηση και χαρές για τη Ζέττα Μακρή: Παντρεύτηκε ο γιος της Κωνσταντίνος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η βουλευτής της ΝΔ μοιράστηκε στιγμές από τον γάμο του Κωνσταντίνου Θεοφίλου με τη Μυρτώ Ευαγγέλου
Μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής της έζησε η Ζέττα Μακρή, καθώς ο γιος της, Κωνσταντίνος Θεοφίλου, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Μυρτώ Ευαγγέλου.
Το νεαρό ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου παρουσία συγγενών, στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό τους για να μοιραστούν μαζί τους μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.
Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο ξεκίνημα του γιου της και θέλησε να μοιραστεί δημόσια στιγμές από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζέττα Μακρή δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, αποτυπώνοντας το ζεστό και χαρούμενο κλίμα της γιορτής.
«Ο Κωνσταντίνος και η Μυρτώ μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους φίλους τους! Και εγώ τη μοιράζομαι με σας!», έγραψε χαρακτηριστικά, δεχόμενη δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης.
Το νεαρό ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου παρουσία συγγενών, στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό τους για να μοιραστούν μαζί τους μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.
Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο ξεκίνημα του γιου της και θέλησε να μοιραστεί δημόσια στιγμές από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζέττα Μακρή δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, αποτυπώνοντας το ζεστό και χαρούμενο κλίμα της γιορτής.
«Ο Κωνσταντίνος και η Μυρτώ μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους φίλους τους! Και εγώ τη μοιράζομαι με σας!», έγραψε χαρακτηριστικά, δεχόμενη δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης.
Ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου είναι ένας από τους δύο γιους της Ζέττας Μακρή και του Λεωνίδα Θεοφίλου. Από την πλευρά της, η Μυρτώ Ευαγγέλου προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον χώρο της αργυροχοΐας, συνεχίζοντας τη δεύτερη γενιά της οικογενειακής δραστηριότητας.
Στα στιγμιότυπα από τη λαμπερή ημέρα, οι νεόνυμφοι εμφανίζονται χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι, έχοντας στο πλευρό τους ανθρώπους που αγαπούν.
Για τον Κωνσταντίνο και τη Μυρτώ, ο γάμος τους σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην κοινή τους ζωή, με συγγενείς και φίλους να τους εύχονται μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και ευτυχία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα