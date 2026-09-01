Νέα πρυτανική εποχή σε 10 πανεπιστήμια – Οι νέες διοικήσεις, οι πρωταγωνιστές και οι προκλήσεις ως το 2030

Οι ομόφωνες εκλογές, οι επανεκλογές, η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας και το νέο τοπίο για τα δημόσια ΑΕΙ





Η αλλαγή διοίκησης δεν αποτελεί απλώς μια εσωτερική ακαδημαϊκή διαδικασία. Συμπίπτει με μια περίοδο, κατά την οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις: τη δημογραφική συρρίκνωση, τη διεθνοποίηση, την προσέλκυση ξένων φοιτητών, τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών, τη φοιτητική στέγαση, την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων, την ενίσχυση της έρευνας και την καλύτερη σύνδεση με την οικονομία και την αγορά εργασίας.







Ποιοι αναλαμβάνουν Στα δέκα ιδρύματα, που αλλάζουν διοίκηση περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.



Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τον Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου, διαδέχεται στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, ο οποίος εξελέγη με την ομόφωνη στήριξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Το νέο σχήμα συμπληρώνουν οι Καθηγητές Ευστράτιος Γεωργούλας, Νίκη Γλαβέλη, Πολύκαρπος Καραμούζης και Μαρία Καρύδα.







Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης αναλαμβάνει Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας λάβει και εδώ ομόφωνη στήριξη από το Συμβούλιο Διοίκησης, με 11 ψήφους στις 11. Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν οι καθηγητές Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Θωμάς Μπαρτζάνας, Δημήτριος Μπιλάλης και Δημήτριος Τσιτσιγιάννης.



Για ένα ίδρυμα με ισχυρό αποτύπωμα στην αγροτική παραγωγή, την επιστήμη των τροφίμων, το περιβάλλον και τις γεωπονικές επιστήμες, η νέα τετραετία συμπίπτει με την αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την πράσινη μετάβαση, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη γεωργία και την τεχνολογική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα.

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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νέα Πρύτανις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, διαδεχόμενη τον Καθηγητή Φώτιο Μάρη. Η νέα πρυτανική αρχή έλαβε 10 από τις 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης.



Το πρυτανικό σχήμα αποτελείται ακόμη από τη Μαρία Γρηγορίου και τους Δημήτριο Καραμπατζάκη, Γεώργιο Μπρούφα και Γεώργιο Συρακούλη.



Το Δημοκρίτειο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά και περιφερειακά, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς θεσμούς της Θράκης. Η ενίσχυση των υποδομών, η προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών και η διασύνδεση με την τοπική οικονομία αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη νέα διοίκηση.



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει Πρύτανης ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Αντιπρυτάνεις είναι οι Καθηγητές Στυλιανός Παπαδάκης, Μιχαήλ Ταταράκης και Κωνσταντίνος Πετρίδης.



Μια νέα τετραετία ξεκινά από σήμερα για δέκα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Οι πρυτανικές αρχές, που αναδείχθηκαν μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες της περασμένης άνοιξης αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντά τους σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2026, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030.Η αλλαγή διοίκησης δεν αποτελεί απλώς μια εσωτερική ακαδημαϊκή διαδικασία. Συμπίπτει με μια περίοδο, κατά την οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις: τη δημογραφική συρρίκνωση, τη διεθνοποίηση, την προσέλκυση ξένων φοιτητών, τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών, τη φοιτητική στέγαση, την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων, την ενίσχυση της έρευνας και την καλύτερη σύνδεση με την οικονομία και την αγορά εργασίας.Παράλληλα, η νέα διοικητική περίοδος θα είναι η πρώτη πλήρης τετραετία για τα συγκεκριμένα ιδρύματα μέσα στο νέο μοντέλο διοίκησης, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4957/2022, με κεντρικό ρόλο για τα Συμβούλια Διοίκησης, τη Σύγκλητο και τις νέες πρυτανικές αρχές.Στα δέκα ιδρύματα, που αλλάζουν διοίκηση περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.Τον Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου, διαδέχεται στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, ο οποίος εξελέγη με την ομόφωνη στήριξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Το νέο σχήμα συμπληρώνουν οι Καθηγητές Ευστράτιος Γεωργούλας, Νίκη Γλαβέλη, Πολύκαρπος Καραμούζης και Μαρία Καρύδα.Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλείται, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις ενός πολυνησιωτικού ιδρύματος, όπου η γεωγραφική διασπορά των τμημάτων και των υποδομών σε 6 νησιά δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, μετακινήσεις, φοιτητική μέριμνα και υλικοτεχνικές υποδομές.Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης αναλαμβάνει Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας λάβει και εδώ ομόφωνη στήριξη από το Συμβούλιο Διοίκησης, με 11 ψήφους στις 11. Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν οι καθηγητές Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Θωμάς Μπαρτζάνας, Δημήτριος Μπιλάλης και Δημήτριος Τσιτσιγιάννης.Για ένα ίδρυμα με ισχυρό αποτύπωμα στην αγροτική παραγωγή, την επιστήμη των τροφίμων, το περιβάλλον και τις γεωπονικές επιστήμες, η νέα τετραετία συμπίπτει με την αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την πράσινη μετάβαση, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη γεωργία και την τεχνολογική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα.Νέα Πρύτανις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, διαδεχόμενη τον Καθηγητή Φώτιο Μάρη. Η νέα πρυτανική αρχή έλαβε 10 από τις 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης.Το πρυτανικό σχήμα αποτελείται ακόμη από τη Μαρία Γρηγορίου και τους Δημήτριο Καραμπατζάκη, Γεώργιο Μπρούφα και Γεώργιο Συρακούλη.Το Δημοκρίτειο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά και περιφερειακά, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς θεσμούς της Θράκης. Η ενίσχυση των υποδομών, η προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών και η διασύνδεση με την τοπική οικονομία αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη νέα διοίκηση.Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει Πρύτανης ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Αντιπρυτάνεις είναι οι Καθηγητές Στυλιανός Παπαδάκης, Μιχαήλ Ταταράκης και Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Το Ίδρυμα καλείται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του στην Κρήτη, με έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της περιφερειακής ανάπτυξης.



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Συνέχεια με Χαράλαμπο Μπιλλίνη Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν υπάρχει αλλαγή προσώπου στην κορυφή. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης επανεξελέγη ομόφωνα Πρύτανης, γεγονός που εξασφαλίζει συνέχεια στη διοικητική πορεία του Ιδρύματος. Το νέο σχήμα συμπληρώνουν η καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου και οι καθηγητές Δημήτριος Μπόγδανος και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.



Η επανεκλογή του αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις διοικητικής συνέχειας στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς η νέα τετραετία θα επιτρέψει στην προηγούμενη διοίκηση να συνεχίσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει.



Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Νέα ομόφωνη θητεία για την Άννα Μπατιστάτου Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Καθηγήτρια Άννα Κ. Μπατιστάτου επανεξελέγη ομόφωνα Πρύτανις από το νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Στο πρυτανικό σχήμα συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Καραμάνης, Μιχαήλ Ξένος, Αγγελική Λεκάτου και Ξενοφών Μπήτσικας. Η επανεκλογή της εντάσσεται στην ίδια λογική διοικητικής συνέχειας που καταγράφεται και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.



Πολυτεχνείο Κρήτης Νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης. Οι τρεις αντιπρυτάνεις είναι η καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη και οι καθηγητές Γεώργιος Αραμπατζής και Παναγιώτης Παρτσινέβελος, με διακριτούς τομείς ευθύνης που καλύπτουν τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και την εξωστρέφεια, τα οικονομικά και την ανάπτυξη, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία.



Η διάρθρωση αυτή αποτυπώνει και τις βασικές προτεραιότητες που πλέον τίθενται στις διοικήσεις των ΑΕΙ: ακαδημαϊκή ανάπτυξη, διεθνείς συνεργασίες, οικονομική βιωσιμότητα και παραγωγή νέας γνώσης.



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρύτανης αναλαμβάνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επίσης μετά από ομόφωνη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν οι καθηγητές Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Σπυρίδων Λίτσας, Σταυρούλα Μαυρογένη και Νικόλαος Σαμαράς.



Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αναλαμβάνει Πρύτανης ο καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής, ο οποίος εξελέγη επίσης με ομόφωνη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Το νέο σχήμα περιλαμβάνει τους Καθηγητές Δημήτριο Γεωργακέλλο, Διονύσιο Πολέμη, Αριστοτέλη Τζιαμπίρη και Μιχαήλ Φιλιππάκη. Οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται από τα οικονομικά και την ανάπτυξη μέχρι τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υποθέσεις, τη φοιτητική μέριμνα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωστρέφεια, την έρευνα και τη διά βίου εκπαίδευση.



Η έμφαση στους συγκεκριμένους τομείς αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα πανεπιστήμιο με ισχυρή παρουσία στις οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές επιστήμες και με άμεση σχέση με το παραγωγικό περιβάλλον της χώρας.



Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ιστορική εκλογή της Σοφίας Ζυγά Ξεχωριστή θέση στον νέο χάρτη των πρυτανικών αρχών έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την Πρυτανεία του Ιδρύματος από την ίδρυσή του. Εξελέγη με 10 ψήφους σε σύνολο 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Το νέο πρυτανικό σχήμα αποτελείται από την Παναγιώτα Αντωνοπούλου, τον Γεώργιο Λέπουρα, τη Μαρία Ξέστερνου και τον Οδυσσέα Σπηλιόπουλο.



Η νέα Πρύτανις έχει ήδη περιγράψει ως βασικό στόχο ένα περισσότερο εξωστρεφές Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη σύνδεση με την περιφέρεια.



Τι αλλάζει στη διοίκηση των ΑΕΙ Οι νέες διοικήσεις αναλαμβάνουν σε ένα θεσμικό περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, ο ν. 4957/2022 διαμόρφωσε νέο μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων, με το Συμβούλιο Διοίκησης να αποτελεί βασικό όργανο του Ιδρύματος και με διακριτούς ρόλους για το Συμβούλιο, τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τη Σύγκλητο.

Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με εκείνη του Πρύτανη, ενώ ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα ασυμβίβαστα και διακριτές ευθύνες για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις.



Όπως επισημαίνεται από ακαδημαϊκούς κύκλους, η νέα τετραετία δεν αφορά μόνο στην επιλογή προσώπων αλλά αφορά και στην πλήρη λειτουργία ενός διοικητικού μοντέλου που επιχειρεί να συνδυάσει την ακαδημαϊκή αυτονομία με μεγαλύτερη λογοδοσία, στρατηγικό σχεδιασμό και αποτελεσματικότερη διοίκηση.



Η μεγάλη πρόκληση: χρηματοδότηση και υποδομές Οι νέες πρυτανικές αρχές αναλαμβάνουν την ώρα που το υπουργείο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης των δημόσιων ΑΕΙ.



Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούνιο ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, τις επισκευές μικρής κλίμακας και τη λειτουργική αναβάθμιση υποδομών των πανεπιστημίων για την προγραμματική περίοδο 2026-2030. Η χρηματοδότηση αφορά, μεταξύ άλλων, κτηριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλοντες χώρους, εξοπλισμό και αναγκαίες τεχνικές μελέτες. Σημαντικό είναι, ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και αρκετά από τα Ιδρύματα που από σήμερα έχουν νέες πρυτανικές αρχές.



Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για παράδειγμα, προβλέπεται να λάβει 3,8 εκατ. ευρώ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2,8 εκατ., το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3,8 εκατ., το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7 εκατ., το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2,8 εκατ., το Δημοκρίτειο 8 εκατ., το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 6 εκατ. και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους, που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα φοιτητών και προσωπικού, από την ασφάλεια και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι τον εκσυγχρονισμό εργαστηρίων και χώρων διδασκαλίας.



Φοιτητική στέγη: ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέες διοικήσεις είναι το κόστος φοίτησης για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.



Το υπουργείο έχει συνδέσει την πολιτική για τη φοιτητική στέγαση με τη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, το σχετικό κονδύλι έχει αυξηθεί από περίπου 42 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 90 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προωθούνται νέες εστίες και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Στόχος που έχει τεθεί είναι έως το 2030 να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να αξιοποιούν διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης.



Για τα περιφερειακά πανεπιστήμια το ζήτημα είναι ακόμη πιο κρίσιμο, καθώς η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επιλογή ενός ιδρύματος από έναν υποψήφιο φοιτητή.



Διεθνοποίηση και προσέλκυση ξένων φοιτητών Ένας ακόμη βασικός άξονας της νέας περιόδου είναι η έμφαση στη διεθνοποίηση.

Το υπουργείο έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό και τη δημιουργία ενός ισχυρότερου διεθνούς αποτυπώματος για τα ελληνικά ΑΕΙ. Η πολιτική αυτή συνδέεται και με το δημογραφικό, καθώς η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες μπορεί να ενισχύσει τα πανεπιστήμια και τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες λειτουργούν.



Η εξωστρέφεια, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως ζήτημα ακαδημαϊκού κύρους. Συνδέεται με την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα, τις διεθνείς συνεργασίες και τη βιωσιμότητα των ίδιων των ιδρυμάτων.



Χρηματοδότηση των δημοσίων ΑΕΙ Σύμφωνα με το υπουργείο, οι λειτουργικές επιχορηγήσεις των πανεπιστημίων αυξήθηκαν κατά 21,7%, από 109,4 εκατ. ευρώ το 2020 σε 133,15 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ η κατανομή για λειτουργικές δαπάνες το 2026 ανέρχεται σε 119,83 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το υπουργείο έχει ανακοινώσει περίπου 120 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων, ενώ υποστηρίζει ότι η συνολική χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2019.



Το ζητούμενο για τις νέες πρυτανικές αρχές θα είναι πλέον όχι μόνο η εξασφάλιση πόρων αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους, με μετρήσιμα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις υποδομές και τη φοιτητική καθημερινότητα.