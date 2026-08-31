Stoiximan Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
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Stoiximan Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Πως διαμορφώθηκε ο πίνακας μετά και την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά με 2-0, έπεσε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. 

Οι «πράσινοι» όπως και η Κηφισιά χρωστούν το μεταξύ τους παιχνίδι για την 1η αγωνιστική. 

Μετά το τέλος των πρώτων δύο αγωνιστικών, τέσσερις ομάδες έχουν πετύχει το 2Χ2. Οι ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, Άρης και Ολυμπιακός. 

Η 3η αγωνιστική αρχίζει το Σάββατο 5/9 με το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο και το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την Κυριακή 6/9 ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. 

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Άρης - ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2
Κλείσιμο
Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 6-1 6
2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 6
3. ΑΡΗΣ 5-3 6
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0 6
5. ΑΕΚ 5-1 4
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0 3
7. ΟΦΗ 3-2 3
8. ΒΟΛΟΣ 1-3 1
9. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 1
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 1
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3 0
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 0
13. ASTERAS AKTOR 1-4 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-6 0

* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 5/9

19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ - Άρης

Κυριακή 6/9

19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 7/9

18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής

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