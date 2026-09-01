Primeira Liga: Ο Παυλίδης σκόραρε ξανά και οδήγησε την Μπενφίκα στη νίκη επί της Εστορίλ, δείτε τα γκολ
Primeira Liga: Ο Παυλίδης σκόραρε ξανά και οδήγησε την Μπενφίκα στη νίκη επί της Εστορίλ, δείτε τα γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε ήδη τα 11 γκολ στη σεζόν, ανοίγοντας τον δρόμο για το 2-1 των «αετών»
Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε με εντυπωσιακό ρυθμό τη φετινή του παρουσία με τη φανέλα της Μπενφίκα, βρίσκοντας ξανά δίχτυα στη νίκη με 2-1 απέναντι στην Εστορίλ για την 4η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό και έφτασε ήδη τα 11 γκολ στη σεζόν, πριν ακόμη μπει ο Σεπτέμβριος.
Η Μπενφίκα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με πρωταγωνιστή για ακόμη μία φορά τον Παυλίδη.
Στο 40ό λεπτό, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή έχοντας πλάτη προς την εστία, γύρισε το σώμα του και με άμεση εκτέλεση έστειλε την μπάλα στη γωνία, γράφοντας το 1-0 για τους «αετούς».
Ήταν το 11ο γκολ του Παυλίδη στη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική επαφή του με τα δίχτυα και τη σημασία που έχει ήδη αποκτήσει στην επιθετική λειτουργία της Μπενφίκα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Έλληνας φορ έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τερμάτων πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας τη χρονιά με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.
Η Μπενφίκα συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και μετά την ανάπαυλα και μόλις στο 51ο λεπτό κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά της. Ο Λενγκλέ ήταν εκείνος που πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του για την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Η εικόνα της αναμέτρησης ήταν μάλιστα πιο άνετη για την Μπενφίκα απ' όσο δείχνει το τελικό 2-1, καθώς οι «αετοί» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο 82ο λεπτό με τον Μπεργκαουί, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Η Μπενφίκα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με πρωταγωνιστή για ακόμη μία φορά τον Παυλίδη.
Στο 40ό λεπτό, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή έχοντας πλάτη προς την εστία, γύρισε το σώμα του και με άμεση εκτέλεση έστειλε την μπάλα στη γωνία, γράφοντας το 1-0 για τους «αετούς».
Ήταν το 11ο γκολ του Παυλίδη στη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική επαφή του με τα δίχτυα και τη σημασία που έχει ήδη αποκτήσει στην επιθετική λειτουργία της Μπενφίκα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Έλληνας φορ έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τερμάτων πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας τη χρονιά με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.
Η Μπενφίκα συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και μετά την ανάπαυλα και μόλις στο 51ο λεπτό κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά της. Ο Λενγκλέ ήταν εκείνος που πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του για την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Η εικόνα της αναμέτρησης ήταν μάλιστα πιο άνετη για την Μπενφίκα απ' όσο δείχνει το τελικό 2-1, καθώς οι «αετοί» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο 82ο λεπτό με τον Μπεργκαουί, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Ωστόσο, η Μπενφίκα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφτασε στη νίκη με 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βάζει για ακόμη μία φορά τη σφραγίδα του στο αποτέλεσμα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:
Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4
Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα 1-1
Αρούκα-Μαρίτιμο 2-1
Ακαντέμικο-Πόρτο 0-3
Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3
Κάζα Πία-Μορεϊρένσε 0-1
Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε 0-0
Μπενφίκα-Εστορίλ 2-1
Μπράγκα-Γκιμαράες 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 4 αγώνες)
Πόρτο 12
Σπόρτινγκ Λισ. 10
Αρούκα 9
Σάντα Κλάρα 8
Μπενφίκα 7 -3αγ.
Ζιλ Βισέντε 7 -3αγ.
Μαρίτιμο 7
Εστρέλα Αμαδόρα 5 -3αγ.
Μπράγκα 4 -2αγ.
Νασιονάλ 4
Μορεϊρένσε 4 -3αγ.
Γκιμαράες 3
Ρίο Αβε 3
Φαμαλικάο 2
Ακαντέμικο 2
Αλβέρκα 2
Εστορίλ 1
Κάσα Πία 0
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