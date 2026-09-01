Primeira Liga: Ο Παυλίδης σκόραρε ξανά και οδήγησε την Μπενφίκα στη νίκη επί της Εστορίλ, δείτε τα γκολ

Ωστόσο, η Μπενφίκα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφτασε στη νίκη με 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βάζει για ακόμη μία φορά τη σφραγίδα του στο αποτέλεσμα.Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα 1-1Αρούκα-Μαρίτιμο 2-1Ακαντέμικο-Πόρτο 0-3Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3Κάζα Πία-Μορεϊρένσε 0-1Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε 0-0Μπενφίκα-Εστορίλ 2-1Μπράγκα-Γκιμαράες 1-0(Σε 4 αγώνες)Πόρτο 12Σπόρτινγκ Λισ. 10Αρούκα 9Σάντα Κλάρα 8Μπενφίκα 7 -3αγ.Ζιλ Βισέντε 7 -3αγ.Μαρίτιμο 7Εστρέλα Αμαδόρα 5 -3αγ.Μπράγκα 4 -2αγ.Νασιονάλ 4Μορεϊρένσε 4 -3αγ.Γκιμαράες 3Ρίο Αβε 3Φαμαλικάο 2Ακαντέμικο 2Αλβέρκα 2Εστορίλ 1Κάσα Πία 0