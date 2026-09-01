Τη Ρωσία θα κατηγορήσει η Γερμανία για τα οπλισμένα drones στη Λειψία, σήμερα η κρίσιμη συνέντευξη Τύπου

Ως απόπειρα επίθεσης από τη Μόσχα και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες θα περιγράψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το περιστατικό με, σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD.Σε συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας, οι υπουργοί Εσωτερικώνκαι Εξωτερικώναναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, ενώ τα μέτρα που θα ληφθούν ως απάντηση σε βάρος της Ρωσίας θα συντονιστούν με τους Ευρωπαίους εταίρους. Στη συνέντευξη Τύπου δεν θα είναι παρών ο καγκελάριος, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα., όπου ένα από τα drones με εκρηκτικά βρέθηκε ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, με τον καγκελάριο να υπόσχεται την περασμένη εβδομάδα ότι οι υπεύθυνοι «θα το πληρώσουν».Η Wall Street Journal μετέδωσε επίσης ότι και οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνδέουν άμεσα τη Ρωσία με την απόπειρα επίθεσης. «Το κλειδί είναι να υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ή μια πολύ ισχυρή υποψία», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ερωτηθείς πριν από λίγες ημέρες σχετικά με την πιθανή γερμανική αντίδραση.Σημαντικό ρόλο θεωρείται επίσης ότι διαδραμάτισε η ανακάλυψηδίπλα σε λίμνη κοντά στο Βερολίνο, υπόθεση η οποία ερευνάται από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία με την υποψία της «προετοιμασίας σοβαρής πράξης βίας εναντίον του κράτους».