Τα ελληνικά καφέ κατέκτησαν την καρδιά των Βρυξελλών: Freddo espresso και ελληνική φιλοξενία δίπλα στα κέντρα εξουσίας της ΕΕ

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Γιατί ο ελληνικός καφές κέρδισε τους ευρωκράτες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TO MELI : All day café & Bakery (@to.meli.brussels)

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Η ελληνική «πρόκληση» στους Ιταλούς

Οι ιδιοκτήτες του καφέ To Meli μετακόμισαν αρχικά στο Βέλγιο το, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες, και έξι χρόνια αργότερα άνοιξαν το πρώτο τους κατάστημα. Παρόμοια διαδρομή ακολούθησαν και αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις Βρυξέλλες την περίοδο της κρίσης αναζητώντας δουλειά.Οι οικογενειακές και φιλικές σχέσεις έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο. Πολλοί έφτασαν στα συγκεκριμένα καταστήματα μέσω συγγενών ή φίλων που εργάζονταν ήδη εκεί. Ο Βασίλης Τσουράπης, διευθυντής του, βρέθηκε στην επιχείρηση μέσω οικογενειακής σχέσης, ενώ ένας από τους σερβιτόρους του καφέ To Meli είναι ξάδελφος του ιδιοκτήτη.Η επιχειρηματική ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται το Politico, τα έσοδα του καφέ To Meli, ενώ το ελληνικής ιδιοκτησίας Papillon έχει δει τα δικά του έσοδα να τετραπλασιάζονται, όπως ανέφερε ο Τσουράπης.Το μυστικό της επιτυχίας δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το ρόφημα. Ητου καφέ διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων χωρών και κυρίως από την ιταλική παράδοση.Στην Ιταλία, ο καφές συχνά καταναλώνεται γρήγορα και όρθια στο μπαρ, είτε πρόκειται για ένα μικρόείτε για. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ο καφές αποτελεί πρωτίστως κοινωνική δραστηριότητα.Η φράση «πάμε για καφέ» δεν σημαίνει απαραίτητα μια σύντομη στάση για λίγη καφεΐνη. Μπορεί να σημαίνει ώρες συζήτησης γύρω από ένα τραπέζι, με ένανπου καταναλώνεται αργά, ενώ η κουβέντα περνά από το ένα θέμα στο άλλο.Αυτή ακριβώς η χαλαρότερη αίσθηση φαίνεται ότι προσελκύει τους συχνά υπερφορτωμένους με δουλειά υπαλλήλους και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις καθημερινές, βέβαια, οι συνθήκες στο To Meli απέχουν από τις πολύωρες συναντήσεις μιας ελληνικής καφετέριας, όμως κάτι από αυτή την ατμόσφαιρα παραμένει.Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και ο ίδιος ο, όπως και ο. Τα δύο δημοφιλή ροφήματα για τις ζεστές ημέρες περιλαμβάνουν, οι οποίες χτυπιούνται και σερβίρονται με μεγάλη ποσότητα πάγου.Πριν από την εξάπλωση του espresso στην Ελλάδα τη δεκαετία του, ο κυρίαρχος παγωμένος καφές ήταν ο φραπές, με στιγμιαίο καφέ χτυπημένο με πάγο και, ανάλογα με την προτίμηση, γάλα.Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ελληνικών παγωμένων καφέδων είναι ο αφρός στην κορυφή και η δυνατότητα να καταναλώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ο πάγος λιώνει. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να πίνονται γρήγορα, αλλάΓια τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, ο freddo μπορεί να αποτελεί ακόμη και μια μικρή σύνδεση με την πατρίδα. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμη και στις υγρές και κρύες χειμωνιάτικες ημέρες των Βρυξελλών, όταν ο ήλιος μπορεί να έχει εξαφανιστεί για εβδομάδες, αρκετοί εξακολουθούν να παραγγέλνουν τον παγωμένο καφέ τους.Η παρουσία των ελληνικών καταστημάτων στην πρωτεύουσα της ΕΕΤις καθημερινές, τα τραπέζια καταλαμβάνονται κυρίως από εργαζόμενους στους, δημοσιογράφους και, οι οποίοι πραγματοποιούν συναντήσεις ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.Το Σαββατοκύριακο, όμως, το αρχικό κατάστημα του καφέ To Meli στον κυκλικό κόμβο Σουμάν μεταμορφώνεται. Όταν η περιοχή γύρω από το Berlaymont αδειάζει από τους ευρωκράτες, το καφέ γεμίζει μεκαι, οι οποίοι απολαμβάνουν πολύ πιο χαλαρά τα ροφήματά τους.Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, Έλληνας ορθόδοξος ιερέας εμφανίστηκε στο κατάστημα και χαιρέτησε μια παρέα ανδρών, οι οποίοι άφησαν για λίγο τους freddo τους για να του φιλήσουν το χέρι και στη συνέχεια να του αγοράσουν αρτοσκευάσματα.«Είναι ένα μέρος όχι μόνο για επαγγελματικές συναντήσεις, αλλά και για φίλους», ανέφερε στο Politico Κύπριος αξιωματούχος της ΕΕ που ζει στις Βρυξέλλες εδώ και δέκα χρόνια. «».Την ίδια στιγμή, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που επισκέπτονται αυτά τα καταστήματα δεν φαίνεται να τα επιλέγουν απαραίτητα επειδή είναι ελληνικά. Εκτιμούν κυρίως την ποιότητα του καφέ και του φαγητού, αλλά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα.Οι Ιταλοί, βέβαια, εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή συνοικία. Ανάμεσα στα δημοφιλή καταστήματα παραμένει το ιταλικής ιδιοκτησίας, το οποίο ανέκαμψε σημαντικά μετά το πλήγμα που δέχθηκε η εστίαση κατά την πανδημία το 2020.Άλλωστε, ακόμη και τα ονόματα των σύγχρονων αγαπημένων ελληνικών καφέδων αποκαλύπτουν την ιταλική σύνδεση.δημιουργήθηκε το 1991 από την ελληνική εταιρεία εισαγωγής καφέ, η οποία αναζητούσε έναν τρόπο να πουλήσει τον ιταλικόστην ελληνική αγορά κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.Στις Βρυξέλλες, όμως, η ελληνική εκδοχή έχει πλέον εξελιχθεί σε πραγματικό ανταγωνιστή της ιταλικής παράδοσης.Η διαφορά αποτέλεσε ακόμη και αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών δημοσιογράφων του Politico. Όταν ο freddo espresso παρουσιάστηκε ως, η ιταλικής καταγωγής δημοσιογράφος Φραντσέσκα Μικελέτι αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα «shakerato» που προωθείται ως ελληνικό.Η σύγκριση των δύο συνταγών, ωστόσο, ανέδειξε διαφορές. Το ιταλικό shakerato φτιάχνεται πάντοτε με ζάχαρη και ο αφρός του είναι πιο ελαφρύς, σε αντίθεση με τον πυκνότερο αφρό του ελληνικού freddo.