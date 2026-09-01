Φρίκη στη Νότια Αφρική: 43 αγόρια νεκρά στις τελετές περιτομής Ουλγουαλούκο «για να γίνουν άνδρες»

«Σεβασμός στην παράδοση σημαίνει και σεβασμός στη ζωή»

Η πίεση της παράδοσης

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας μητέρας, της, της οποίας ο 16χρονος γιος απήχθη μαζί με άλλα 22 αγόρια και οδηγήθηκε σε παράνομο σχολείο μύησης περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά. Όπως κατήγγειλε, της ζητήθηκαν 1.000 ραντ για να πάρει πίσω τον γιο της, ενώ όταν η αστυνομία εντόπισε το σχολείο, τα παιδιά είχαν υποστείΣε άλλη περίπτωση, ο 13χρονος Σιγιαμθάντα από την επαρχία Μπουμαλάνγκα πέθανε κατά τη διάρκεια τελετής μύησης, με την οικογένειά του να υποστηρίζει ότι είχε απαχθεί παρά τη θέλησή του.Μετά τους 43 θανάτους της φετινής χειμερινής περιόδου,, χαρακτήρισε τα στοιχεία «βαθιά ανησυχητικά». Όπως τόνισε, οι θάνατοι αποτελούν «σκληρή υπενθύμιση» ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να εξαλειφθούν οι αποτρέψιμοι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι εγκληματικές δραστηριότητες γύρω από τις τελετές μύησης.Παράλληλα καταδίκασε τη λειτουργία παράνομων σχολείων, τονίζοντας ότι όσοι τα οργανώνουν ή συμμετέχουν στη λειτουργία τους διαπράττουν ποινικά αδικήματα. «Ο σεβασμός στην παράδοση πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στον νόμο και με το συνταγματικό δικαίωμα κάθε μυούμενου στη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια», ανέφερε.Οι αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν παράνομα σχολεία και να συλλαμβάνουν τους υπευθύνους. Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει τουλάχιστον 42 τέτοιες δομές, έχουν πραγματοποιηθεί 40 συλλήψεις και έχουν διασωθεί περίπου 180 αγόρια.Παρά τους κινδύνους, η τελετή εξακολουθεί να έχει τεράστια κοινωνική σημασία σε πολλές κοινότητες της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας. Όσοι νέοι δεν περάσουν από τη διαδικασία μπορεί να αποκλειστούν από φυλετικές συναντήσεις, κοινωνικές δραστηριότητες, ακόμη και από τη δυνατότητα να θεωρηθούν κατάλληλοι για γάμο. Η κοινωνική πίεση είναι τόσο ισχυρή ώστε όσοι αρνούνται να συμμετάσχουν χαρακτηρίζονταιδηλαδή «αγόρια», χαρακτηρισμός που θεωρείται βαριά προσβολή μετά από κάποια ηλικία.Ο 19χρονοςείχε δηλώσει ότι φοβόταν να συμμετάσχει, έχοντας προηγουμένως δει τηλεοπτικό ρεπορτάζ για ακρωτηριασμούς. Ωστόσο, όπως εξήγησε, ήθελε να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή με τα υπόλοιπα αγόρια της κοινότητάς του και να αντιμετωπίζεται ως άνδρας από τους μεγαλύτερους. «Ήταν πολύ επώδυνο. Αρρώστησα, αλλά με φρόντισαν και επέζησα», είχε αναφέρει.