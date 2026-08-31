Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα του Σπανούλη για τον «τελικό» με την Ισπανία
Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα του Σπανούλη για τον «τελικό» με την Ισπανία
Εκτός ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Ισπανούς στο T-Center (19:00)
Ο αρχηγός της ΕΘνικής, Κώστας Παπανικολάου δε θα δώσει το “παρών” στην αποψινή (19.00) αναμέτρηση με την Ισπανία στο Telecom Center Athens.
Στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για το παιχνίδι είναι οι: Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας.
Στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για το παιχνίδι είναι οι: Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας.
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