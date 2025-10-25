Το πρώτο γκολ του Κωστούλα δεν έφτανε, 4-2 η Γιουνάιτεντ την Μπράιτον, η Νάπολι 3-1 την Ίντερ στο ντέρμπι - Δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης