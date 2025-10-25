Το πρώτο γκολ του Κωστούλα δεν έφτανε, 4-2 η Γιουνάιτεντ την Μπράιτον, η Νάπολι 3-1 την Ίντερ στο ντέρμπι - Δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Το πρώτο γκολ του Κωστούλα δεν έφτανε, 4-2 η Γιουνάιτεντ την Μπράιτον, η Νάπολι 3-1 την Ίντερ στο ντέρμπι - Δείτε γκολ από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης
Η Σάντερλαντ «τέζαρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις, η Μπάγερν συνέχισε με το απόλυτο στη Bundesliga, η Λειψία σκόρπισε την Άουγκσμπουργκ μέσα στην έδρα της
Με μία έκπληξη αλλά και με ελληνική εκπροσώπηση συνέχισε η Premier League, αφού η Σάντερλαντ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Τσέλσι και πλέον βλέπει... τετράδα.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Άνφιλντ, επικρατώντας με 4-2 της Μπράιτον αν και δυσκολεύτηκε στο τέλος. Πρώτο γκολ για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος μείωσε σε 3-2 πριν ο Εμπουμό γράψει το τελικό σκορ.
Η Νιούκαστλ επέστρεψε στις νίκες, αφού υπέταξε τη Φούλαμ με 2-1.
Στη Serie A η Νάπολι πήρε το ντέρμπι με την Ίντερ, 3-1 και επέστρεψε σε τροχιά κορυφής, αφού και η Μίλαν χθες «γκέλαρε» στην έδρα της με την Πίζα.
Στη ματσάρα της αγωνιστικής η Ουντινέζε κέρδισε με 3-2 τη Λέτσε και κέρδισε έδαφος στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Στη Bundesliga η Μπάγερν συνέχισε το σερί νικών της αφού πέρασε άνετα με 3-0 από την έδρα της Γκλάντμπαχ. Το αποτέλεσμα της αγωνιστικής έκανε η Λειψία που διέλυσε με 6-0 εκτός έδρα την Άουγκσμπουργκ και τη βύθισε ακόμα περισσότερο.
Η Ντόρτμουντ σώθηκε την τελευταία στιγμή αφού με γκολ του Μπέιερ στο 90+6' επικράτησε της Κολωνίας.
Στη La Liga η Μπιλμπάο υπέπεσε σε ακόμα μία «γκέλα» αφού ηττήθηκε εντός έδρας από τη Χετάφε με 1-0. Αύριο στις 17:15 όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Σαντιάγο Μπερνμαμπέου για το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα.
Premier League (9η αγωνιστική)
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24' Κούνια, 34' Κασεμίρο, 61', 90'+7 Εμπεμό - 74' Γουέλμπεκ, 90'+2 Κωστούλας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10
Γουλβς-Μπέρνλι 26/10
Έβερτον-Τότεναμ 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μπόρνμουθ 15
Λίβερπουλ 15
Τσέλσι 14 -9αγ.
Τότεναμ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Έβερτον 11
Λιντς 11 -9αγ.
Μπρέντφορντ 10
Φούλαμ 8 -9αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
Bundesliga (8η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15' Νταγκίμ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90+6' Μπέιερ)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10
Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 15 -7αγ.
Ντόρτμουντ 14 -7αγ.
Λεβερκούζεν 14 -7αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11 -7αγ.
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9 -7αγ.
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4 -7αγ.
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Serie A (8η αγωνιστική)
Μίλαν-Πίζα 2-2 (7' Λεάο, 90'+3' Ατεκαμέ - 60' πέν. Κουαδράδο, 86' Ενζολά)
Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16' Κάρλστρομ, 37' Ντέιβις, 89' Μπούκσα-59' Μπερίσα, 90'+ Ντρι)
Πάρμα-Κόμο 0-0
Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33' πεν. Ντε Μπρόινε, 54' ΜακΤόμινεϊ, 66' Ανγκισά-59' πεν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Αταλάντα
Τορίνο-Τζένοα 26/10
Βερόνα-Κάλιαρι 26/10
Σασουόλο-Ρόμα 26/10
Φιορεντίνα-Μπολόνια 26/10
Λάτσιο-Γιουβέντους 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Νάπολι 18 -8αγ.
Μίλαν 17 -8αγ.
Ίντερ 15 -8αγ.
Ρόμα 15
Μπολόνια 13
Κόμο 12
Γιουβέντους 12
Ουντινέζε 12 -8αγ.
Αταλάντα 11
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 10
Λάτσιο 8
Κάλιαρι 8
Τορίνο 8
Πάρμα 6
Λέτσε 6 -8αγ.
Βερόνα 4
Πίζα 4 -8αγ.
Φιορεντίνα 3
Τζένοα 3
La Liga (9η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64' πεν., 90' πεν. Στουάνι, 84' Ουνάι-38' πεν. Βίνιας, 58' Ροντόν, 90'+ Κάρμο)
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47' Ρομέρο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75' Μαγιοράλ)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ
Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10
Οσασούνα-Θέλτα 26/10
Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 26/10
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Εσπανιόλ 18 -10αγ.
Βιγιαρεάλ 17
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Έλτσε 14 -10αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 -10αγ.
Χετάφε 14 -10αγ.
Σεβίλη 13 -10αγ.
Αλαβές 12
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 -10αγ.
Βαλένθια 9
Λεβάντε 8
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Οβιέδο 7 -10αγ.
Τζιρόνα 7 -10αγ.
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
