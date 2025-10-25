Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Συνέχισε με το απόλυτο η Μπάγερν, η Λειψία σκόρπισε στους... 6 ανέμους την Άουγκσμπουργκ - Δείτε τα γκολ
Συνέχισε με το απόλυτο η Μπάγερν, η Λειψία σκόρπισε στους... 6 ανέμους την Άουγκσμπουργκ - Δείτε τα γκολ
Ανάσα για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, η Άιντραχτ 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι του Σάλιακα και η Χόφενχαϊμ 3-1 τη Χάϊντενχαιμ
Δυσκολεύτηκε στην αρχή η Μπάγερν Μονάχου, αλλά τελικά δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στην έδρα της (ουραγού της βαθμολογίας) Γκλάντμπαχ με 3-0, για την 8η αγωνιστική στην Bundesliga.
Ο αγώνας αυτός άρχισε με καθυστέρηση ενός τετάρτου, καθώς το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των Βαυαρών κόλλησε στην κίνηση, εξ αιτίας έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκλήθηκε από τις κακές καιρικές συνθήκες.
Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 10 παίκτες από το 19ο κιόλας λεπτό και μετά κλείστηκαν στην άμυνα για να προστατέψουν την εστία τους.
Τα κατάφεραν έως το 64' με τον Κίμιχ ν' ανοίγει το σκορ και τους Γκερέιρο (69'), Καρλ (81') να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, αυξάνοντας ξανά τη διαφορά του στους τέσσερις βαθμούς από τη Λειψία, η οποία ήταν σαρωτική, έκανε επίδειξη ταλέντου στην έδρα της Αουγκμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη, φθάνοντας στην εντυπωσιακή νίκη με 6-0.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα γκολ των «ταύρων» πέτυχαν έξι διαφορετικοί παίκτες.
Στο μεταξύ η Αϊντραχτ κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα, που ήταν ξανά βασικός, και να πάρει τη νίκη στη Φρανκφούρτη με 2-0, ενώ η Βόλφσμπουργκ, με τον Κώστα Κουλιεράκη ξανά στο κέντρο της άμυνας της, πέτυχε σπουδαία νίκη στο Αμβούργο επί της ομώνυμης ομάδας με 1-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ο αγώνας αυτός άρχισε με καθυστέρηση ενός τετάρτου, καθώς το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των Βαυαρών κόλλησε στην κίνηση, εξ αιτίας έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκλήθηκε από τις κακές καιρικές συνθήκες.
Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 10 παίκτες από το 19ο κιόλας λεπτό και μετά κλείστηκαν στην άμυνα για να προστατέψουν την εστία τους.
Τα κατάφεραν έως το 64' με τον Κίμιχ ν' ανοίγει το σκορ και τους Γκερέιρο (69'), Καρλ (81') να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, αυξάνοντας ξανά τη διαφορά του στους τέσσερις βαθμούς από τη Λειψία, η οποία ήταν σαρωτική, έκανε επίδειξη ταλέντου στην έδρα της Αουγκμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη, φθάνοντας στην εντυπωσιακή νίκη με 6-0.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα γκολ των «ταύρων» πέτυχαν έξι διαφορετικοί παίκτες.
Στο μεταξύ η Αϊντραχτ κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα, που ήταν ξανά βασικός, και να πάρει τη νίκη στη Φρανκφούρτη με 2-0, ενώ η Βόλφσμπουργκ, με τον Κώστα Κουλιεράκη ξανά στο κέντρο της άμυνας της, πέτυχε σπουδαία νίκη στο Αμβούργο επί της ομώνυμης ομάδας με 1-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15' Νταγκίμ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 25/10
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10
Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 15 -7αγ.
Ντόρτμουντ 14 -7αγ.
Λεβερκούζεν 14 -7αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11 -7αγ.
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9 -7αγ.
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4 -7αγ.
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 25/10
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 26/10
Στουτγκάρδη-Μάιντς 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 15 -7αγ.
Ντόρτμουντ 14 -7αγ.
Λεβερκούζεν 14 -7αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11 -7αγ.
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9 -7αγ.
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4 -7αγ.
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα