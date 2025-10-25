Η Σάντερλαντ «ξέρανε» την Τσέλσι στο φινάλε, νίκη για τη Νιούκαστλ κόντρα στη Φούλαμ - Δείτε τα γκολ

Το πνεύμα της Σάντερλαντ δεν λύγισε ούτε στο Λονδίνο, καθώς οι «Μαυρόγατες» με ανατροπή στο 90΄+3΄επικράτησαν της Τσέλσι και βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή της Premier League - Επέστρεψε στις νίκες η Νιούκαστλ