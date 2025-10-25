Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η Σάντερλαντ «ξέρανε» την Τσέλσι στο φινάλε, νίκη για τη Νιούκαστλ κόντρα στη Φούλαμ - Δείτε τα γκολ
Η Σάντερλαντ «ξέρανε» την Τσέλσι στο φινάλε, νίκη για τη Νιούκαστλ κόντρα στη Φούλαμ - Δείτε τα γκολ
Το πνεύμα της Σάντερλαντ δεν λύγισε ούτε στο Λονδίνο, καθώς οι «Μαυρόγατες» με ανατροπή στο 90΄+3΄επικράτησαν της Τσέλσι και βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή της Premier League - Επέστρεψε στις νίκες η Νιούκαστλ
Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φθάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι.
Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2'), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Εντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε δύσκολα να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1.
Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18'), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56'), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 25/10
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μπόρνμουθ 15
Λίβερπουλ 15
Τσέλσι 14 -9αγ.
Τότεναμ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Έβερτον 11
Λιντς 11 -9αγ.
Μπρέντφορντ 10
Φούλαμ 8 -9αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
