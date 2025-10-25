Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα: Άνοιξε λογαριασμό στην Premier League ο Μπάμπης Κωστούλας - Δείτε το γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός μείωσε με κεφαλιά σε 3-2 στο ματς της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ»
Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε την πρώτη του... δήλωση στην Premier League αφού άνοιξε λογαριασμό στα γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον.
Η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 3-1, από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έλληνα επιθετικό να μπαίνει στο γήπεδο στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 90+2' ο Μίλνερ εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Κωστούλας τρύπωσε ανάμεσα σε Ζίρκζε και Ντόργκου πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, νικώντας τον Λάμενς, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας προσωρινά ενδιαφέρον στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.
Τελικά η ομάδα του Αμορίμ πήρε τη νίκη με 4-2, αφού Εμπουμό έσβησε στο τελευταίο λεπτό τις ελπίδες των «γλάρων» για οτιδήποτε θετικό.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
